Житель ВКО заплатит штраф за комментарий под фотографией полицейского
10 марта 2017, 13:12
Автора оперативно нашли, завели уголовное дело и отдали под суд.
Жителя села Прапорщиково ВКО оштрафовали за оскорбительный комментарий к фотографии в соцсети «Вконтакте», на которой запечатлен сотрудник полиции рядом со служебной машиной, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на материалы суда Глубоковского района.
За оскорбление представителя власти суд назначил штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге). Приговор пока не вступил в законную силу.
В одном из пабликов Усть-Каменогорска была размещена фотография сотрудника полиции при исполнении рядом со служебной машиной. Фото было сделано во время полицейского патрулирования одним из местных жителей.
29-летний мужчина из села Прапорщиково оставил оскорбительный комментарий под публикацией. Автора оперативно нашли, завели уголовное дело и отдали под суд.
Фото: nasha.lv
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