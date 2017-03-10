Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Житель ВКО заплатит штраф за комментарий под фотографией полицейского

10 марта 2017, 13:12

Автора оперативно нашли, завели уголовное дело и отдали под суд.


Жителя села Прапорщиково ВКО оштрафовали за оскорбительный комментарий к фотографии в соцсети «Вконтакте», на которой запечатлен сотрудник полиции рядом со служебной машиной, передает корреспондент YK-news.kz со ссылкой на материалы суда Глубоковского района.

За оскорбление представителя власти суд назначил штраф в размере 100 МРП (226 900 тенге). Приговор пока не вступил в законную силу.

В одном из пабликов Усть-Каменогорска была размещена фотография сотрудника полиции при исполнении рядом со служебной машиной. Фото было сделано во время полицейского патрулирования одним из местных жителей.

29-летний мужчина из села Прапорщиково оставил оскорбительный комментарий под публикацией. Автора оперативно нашли, завели уголовное дело и отдали под суд.

Фото: nasha.lv


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...