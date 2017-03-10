Символы казахстанских городов "погаснут " в Час Земли

25 марта все крупные города Казахстана отключат внешнее освещение и подсветку главных архитектурных объектов и примут участие в экологической акции «Час Земли», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Астаны.





«В столице это будет монумент «Байтерек», резиденция Президента «Акорда», Свято-Успенский кафедральный собор, здания Правительства и многие другие объекты. Вместе с тем во всех городах состоится ряд флешмобов на тему охраны окружающей среды и велопробеги, в которых примут участие более сотни человек», - уточнили в пресс-службе столицы.





Данная акция ежегодно проводится Всемирным фондом дикой природы в одну из последних суббот марта. В назначенный день люди по всему миру на один час могут выключить свет и другие электроприборы.





«На сегодняшний день «Час Земли» является самой массовой общественной акцией в истории человечества. Впервые акция была реализована в 2007 году в городе Сиднее (Австралия). Уже на следующий год глобальное событие было поддержано многими странами: к акции приобщились более 100 млн человек из 35 стран. Казахстан официально присоединился к международной акции в 2009 году. Тогда в ней приняли участие два города – Астана и Алматы», - говорится в сообщении.





Стоит отметить, что «Час Земли» – это прежде всего символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах.



