McLaren представил суперкар нового поколения

Компания McLaren Automotive показала на автосалоне в Женеве суперкар 720S. Это первый представитель семейства моделей Super Series нового, второго поколения. В модельном ряду бренда он станет прямой заменой для купе 650S.





McLaren 720S – среднемоторный заднеприводный автомобиль, построенный на углепластиковом шасси Monocage II с алюминиевыми кузовными панелями. Габариты новинки – 4543x2059x1196 мм, размер колесной базы – 2670 мм, масса – 1283 кг. 3,8-литровый твин-турбомотор V8, разные версии которого «Макларен» использует на протяжении многих лет, уступил место агрегату объемом 4,0 литра. Он имеет схожую архитектуру, но 41% компонентов здесь разработано с нуля. Отдача двигателя составляет 720 л.с. и 770 Нм против 650 л.с. и 678 Нм у модели 650S. Крутящий момент передается на задние колеса через семиступенчатую коробку SSG. McLaren 720S развивает 100 км/ч за 2,9 секунды, 200 км/ч – за 7,8 секунды, 300 км/ч – за 21,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 341 км/ч. Дрэговую дистанцию в четверть мили купе проезжает за 10,3 секунды. Полная остановка со 100 км/ч занимает 2,8 секунды (29,7 метра), с 200 км/ч – 4,6 секунды (117 метров).





По сравнению с предшественником McLaren 720S получился легче, мощнее и быстрее. С точки зрения дизайна это совершенно новый автомобильс более эффективным аэродинамическим обвесом. Например, новое трехпозиционное антикрыло дает на 30% больше прижимной силы. Существенно модернизированная адаптивная подвеска с пересмотренной геометрией улучшает сцепление с дорогой и обратную связь. У управляющей электроники появился специальный режим для дрифта. Салон оформлен в минималистичном, подчеркнуто драйверском ключе. Одна из «фишек» водительского интерфейса – трансформируемая приборная панель.





При всех преимуществах McLaren 720S будет лишь на 5% дороже 650S. Первые покупатели получат машины в этом мае. Подразделение McLaren Special Operations уже подготовило программу индивидуализации для нового суперкара.







