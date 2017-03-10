Генпрокуратура РК предложила усилить ответственность в сфере теневой экономики

Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов предложил усилить ответственность в сфере теневой экономики, усилив наказания за преступления. Такое мнение он озвучил в Сенате парламента РК в ходе круглого стола по обсуждению экономических преступлений, передает корреспондент BNews.kz.

«В рамках работы над законопроектом следует проработать нормы уголовного законодательства на предмет отнесения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности к правонарушениям с признаками теневой экономики по аналогии с коррупционными, террористическими и экстремистскими преступлениями», - сообщил М.Ахметжанов.

Так, по его словам, анализ уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности показал, что не все преступления можно отнести к теневой экономике.

«На наш взгляд теневую экономику можно определить, как рыночное производство товаров и услуг как запрещенных, так и не запрещенных законодательством, которое не учитывается официальной статистикой и не связано с какими-либо обязательствами по уплате налогов государству. Можно выделить составы, которые сопряжены с теневой экономикой, и более общественно опасны и по ним необходимо установление более строгих наказаний, чем за общеэкономические преступления», - сообщил заместитель Генпрокурора.

По словам Ахметжанова, к преступлениям в сфере теневой экономики можно отнести незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, выписку счета-фактуры без фактического выполнения и другие составы, легализация денежных средств, финансовые пирамиды.

«Усилив ответственность в сфере теневой экономики можно гуманизировать составы экономических правонарушений, не связанных с ней. Это позволит в целях улучшения бизнес-климата и снижения давления на бизнес выполнить поручение Главы государства по гуманизации отдельных правонарушений в сфере экономики», - подытожил М.Ахметжанов.