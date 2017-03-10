 
Облачно: снег
-2°

Алматы

Облачно: снег

Вероятность осадков: 69%

Влажность: 85%

Давление: 704 мм рт. ст.

Ветер: северный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.50

10 марта 

Курс НБРК

316.81

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.80

Продажа

318.50

АСТАНА

Покупка

317.00

Продажа

318.00

Подробнее
338.00

10 марта 

Курс НБРК

334.46

-

АЛМАТЫ

Покупка

336.00

Продажа

338.00

АСТАНА

Покупка

335.00

Продажа

337.00

Подробнее
Новости за сегодня

Генпрокуратура РК предложила усилить ответственность в сфере теневой экономики

 

Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов предложил усилить ответственность в сфере теневой экономики, усилив наказания за преступления. Такое мнение он озвучил в Сенате парламента РК в ходе круглого стола по обсуждению экономических преступлений, передает корреспондент BNews.kz.

«В рамках работы над законопроектом следует проработать нормы уголовного законодательства на предмет отнесения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности к правонарушениям с признаками теневой экономики по аналогии с коррупционными, террористическими и экстремистскими преступлениями», - сообщил М.Ахметжанов.

Так, по его словам, анализ уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности показал, что не все преступления можно отнести к теневой экономике.

«На наш взгляд теневую экономику можно определить, как рыночное производство товаров и услуг как запрещенных, так и не запрещенных законодательством, которое не учитывается официальной статистикой и не связано с какими-либо обязательствами по уплате налогов государству. Можно выделить составы, которые сопряжены с теневой экономикой, и более общественно опасны и по ним необходимо установление более строгих наказаний, чем за общеэкономические преступления», - сообщил заместитель Генпрокурора.

По словам Ахметжанова, к преступлениям в сфере теневой экономики можно отнести незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, выписку счета-фактуры без фактического выполнения и другие составы, легализация денежных средств, финансовые пирамиды.

«Усилив ответственность в сфере теневой экономики можно гуманизировать составы экономических правонарушений, не связанных с ней. Это позволит в целях улучшения бизнес-климата и снижения давления на бизнес выполнить поручение Главы государства по гуманизации отдельных правонарушений в сфере экономики», - подытожил М.Ахметжанов.

 

10 марта 2017, 13:34
Источник, интернет-ресурс: ИА «BNews.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код