Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента Пак Кын Хе

Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Пак Кын Хе, передает Reuters. Таким образом, Пак Кын Хе станет первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который будет вынужден покинуть свой пост.

Согласно конституции, президентские выборы пройдут через 60 дней.

Предварительное решение об импичменте было вынесено 9 октября 2016 года.

Причиной политического скандала стали гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

Как сообщали СМИ, Пак Кын Хе давала своей подруге, не занимающей никаких государственных постов, редактировать свои речи и выступления до их официального обнародования, таким образом позволяя оказывать влияние на политику государства. На фоне разгоревшегося скандала президентский секретариат в полном составе ушел в отставку. Под давлением общественности были произведены перестановки в правительстве страны.

В ноябре прокуратура допрашивала нескольких сотрудников администрации президента, подозреваемых по делу о коррупции в высшем эшелоне власти в Южной Корее. В начале декабря на слушаниях в парламенте давали показания по скандалу вокруг Пак Кын Хе топ-менеджеры восьми крупнейших корпораций Южной Кореи.

По всей стране прошли антиправительственные акции протеста.

6 декабря на встрече с руководством правящей партии Сэнуридан Пак Кын Хе заявила, что согласна уйти в отставку в апреле 2017 года и назначить президентские выборы на июнь.

28 февраля 2017 года специальная комиссия по расследованию завершила трехмесячное расследование коррупционного скандала в Южной Корее и назвала президента страны подозреваемой во взяточничестве. Следователи полагают, что президент была в сговоре со своей старой знакомой Цой Сун Силь с целью получения крупных сумм денег с корпорации Samsung в обмен на преференции в бизнесе.

Фактическому лидеру группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёну, который находится под арестом, прокуратура предъявила обвинения в том, что он предоставил или пообещал около 36 миллионов долларов Цой Сун Силь в обмен на поддержку правительством Южной Кореи слияния двух дочерних компаний в 2015 году.

Обвинения были предъявлены и нескольким ключевым руководителям корпорации Samsung, которые после коррупционного скандала ушли со своих постов в отставку.

Также следствие пришло к выводу о том, что Пак Кын Хе была в курсе составления в министерстве культуры страны в 2015 году «черного списка» из 9473 деятелей культуры Южной Кореи, которые критически относились к президентской администрации.

Установлено также, что Пак Кын Хе и ее знакомая Цой Сун Силь, опасаясь прослушки, использовали мобильные телефоны, зарегистрированные на других лиц, для переговоров с апреля по октябрь 2016 года. Это также является нарушением законов Южной Кореи. Всего, как выяснилось, они провели в общей сложности 573 таких телефонных разговора.

Напомним, что в начале декабря прошлого года южнокорейский парламент выступил за запуск процедуры импичмента президента страны Пак Кын Хе.