В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года «О гражданстве Республики Казахстан» утверждены Правила приема от лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, заявлений по вопросам гражданства Республики Казахстан и вместе с необходимыми документами направления их на рассмотрение Президента Республики Казахстан.

В частности, загранучреждения Республики Казахстан (далее - загранучреждения):

1) принимают от лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, заявления по вопросам гражданства Республики Казахстан, составляют заключения к документам по вопросам гражданства Республики Казахстан, вносят сведения о заявителях в Единую информационную систему «Беркут» (далее - ЕИС «Беркут»), направляют документы по вопросам гражданства Республики Казахстан в Министерство иностранных дел Республики Казахстан (далее - Министерство) и уведомляют заявителей о решении Президента Республики Казахстан по заявлениям по вопросам гражданства Республики Казахстан;

2) определяют принадлежность к гражданству Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан;

3) регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан.

Министерство составляет итоговые заключения к оформленным загранучреждениями документам по вопросам гражданства Республики Казахстан, направляет согласованные с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан (далее - Комитет национальной безопасности) документы по вопросам гражданства Республики Казахстан в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан и уведомляет загранучреждения о решении Президента Республики Казахстан по заявлениям по вопросам гражданства Республики Казахстан.

К заявлениям по вопросам гражданства Республики Казахстан (далее - заявления по вопросам гражданства) относятся:

1) заявления о приеме в гражданство Республики Казахстан;

2) заявления о восстановлении в гражданстве Республики Казахстан;

3) заявления о выходе из гражданства Республики Казахстан.

Заявления по вопросам гражданства подлежат регистрации и рассмотрению.

Заявления по вопросам гражданства подаются в загранучреждения непосредственно лицами, постоянно проживающими за пределами Республики Казахстан.

Заявления по вопросам гражданства в отношении лиц, не достигших 18 лет, а также признанных недееспособными, рассматриваются по просьбе их законных представителей, удостоверенной нотариально, а в других государствах - удостоверенной загранучреждением, вместе с копией свидетельства о рождении ребенка (усыновители, опекуны и попечители представляют копию решения местного исполнительного органа Республики Казахстан) либо с документом, удостоверяющим личность недееспособного лица.

При подаче заявления по вопросам изменения гражданства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет обязательно его согласие, которое должно быть выражено в письменной форме и удостоверено нотариально, а в других государствах - удостоверено загранучреждением.

Все документы должны быть написаны на государственном или русском языке, либо на ином языке с приложением нотариально засвидетельствованного перевода на государственный или русский язык.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.