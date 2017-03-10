Ужесточить наказание за преступления в теневой экономике предложили в Казахстане

По его словам, усиление ответственности в сфере теневой экономики позволит гуманизировать составы экономических правонарушений, не связанных с теневой экономикой.

«Это позволит в целях улучшения бизнес-климата и снижения давления на бизнес выполнить поручение Главы государства по гуманизации отдельных правонарушений в сфере экономики», - сказал Ахметжанов. В этой связи заместитель Генпрокурора предложил выделить составы преступлений, которые сопряжены с теневой экономикой, и установить по ним более строгое наказание, чем за общеэкономические преступления.





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