Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ужесточить наказание за преступления в теневой экономике предложили в Казахстане

10 марта 2017, 13:48

Усиление ответственности в сфере теневой экономики позволит гуманизировать составы экономических правонарушений, не связанных с теневой экономикой.


Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов предложил ужесточить наказание за преступления в сфере теневой экономики, сообщает МИА «Казинформ».

«Следует проработать нормы уголовного законодательства на предмет отнесения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности к правонарушениям с признаками теневой экономики ,по аналогии с коррупционными, террористическими и экстремистскими преступлениями», - сказал Ахметжанов в ходе круглого стола на тему «Экономические преступления и закон: «Пороги либерализации» в Сенате Парламента РК.

По его словам, усиление ответственности в сфере теневой экономики позволит гуманизировать составы экономических правонарушений, не связанных с теневой экономикой.

«Это позволит в целях улучшения бизнес-климата и снижения давления на бизнес выполнить поручение Главы государства по гуманизации отдельных правонарушений в сфере экономики», - сказал Ахметжанов. В этой связи заместитель Генпрокурора предложил выделить составы преступлений, которые сопряжены с теневой экономикой, и установить по ним более строгое наказание, чем за общеэкономические преступления.

Фото: Liter.kz


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...