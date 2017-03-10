Ужесточить наказание за преступления в теневой экономике предложили в Казахстане
10 марта 2017, 13:48
Усиление ответственности в сфере теневой экономики позволит гуманизировать составы экономических правонарушений, не связанных с теневой экономикой.
Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов предложил ужесточить наказание за преступления в сфере теневой экономики, сообщает МИА «Казинформ».
«Следует проработать нормы уголовного законодательства на предмет отнесения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности к правонарушениям с признаками теневой экономики ,по аналогии с коррупционными, террористическими и экстремистскими преступлениями», - сказал Ахметжанов в ходе круглого стола на тему «Экономические преступления и закон: «Пороги либерализации» в Сенате Парламента РК.
По его словам, усиление ответственности в сфере теневой экономики позволит гуманизировать составы экономических правонарушений, не связанных с теневой экономикой.
«Это позволит в целях улучшения бизнес-климата и снижения давления на бизнес выполнить поручение Главы государства по гуманизации отдельных правонарушений в сфере экономики», - сказал Ахметжанов. В этой связи заместитель Генпрокурора предложил выделить составы преступлений, которые сопряжены с теневой экономикой, и установить по ним более строгое наказание, чем за общеэкономические преступления.
Фото: Liter.kz
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