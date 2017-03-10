Шпекбаев сообщил подробности раскрытия регистрировавшей авто преступной группы в ЮКО

Арестованы 30 членов ОПГ во главе с ее организатором начальником РЭО области, полковником полиции Жапаровым.

О подробностях раскрытия преступной группы в ЮКО, занимавшейся незаконной регистрацией контрабандных автомобилей, рассказал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает Казинформ





«В Южно-Казахстанской области раскрыта деятельность организованной преступной группы высокопоставленных сотрудников регистрационно-экономического отдела, занимающейся незаконной регистрацией контрабандного автотранспорта», - отметил Алик Шпекбаев в ходе круглого стола на тему «Экономические преступления и закон: «Пороги либерализации» в Сенате Парламента РК. Вместе с тем он назвал сумму установленного ущерба, причиненного государству деятельностью этой преступной группы.





«На сегодняшний день установлено порядка тысячи таких машин, общая сумма неуплаченных пошлин составила 4,4 млрд тенге. Арестованы 30 членов ОПГ во главе с ее организатором начальником РЭО области, полковником полиции Жапаровым, проводится расследование» , - сказал Алик Шпекбаев.







