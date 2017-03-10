В 2016 году доход от транзитных перевозок составил 267 млрд тенге

Сегодня в Министерстве по инвестициям и развитию РК прошел брифинг по теме «Развития новой евразийской логистической инфраструктуры, а также, реализации второй фазы строительства порта Курык-автомобильного перехода. Спикерами выступили заместитель директора департамента развития транзита и транспортной логистики МИР РК Серик Башимов, руководитель управления водного транспорта комитета транспорта МИР РК Касым Тлепов, директор департамента контейнерных перевозок АО «KTZ Express» Алмат Каримов.

Географическое положение Казахстана создает благоприятные условия и предпосылки для использования транспортной сети страны при перевозке грузов в направлении Азия - Европа. И в этом плане развитие транспортно-логистического комплекса, формирования новой архитектуры трансказахстанских коридоров является одним из приоритетных направлений работы министерства по инвестициям и развитию РК. За счет принятых мер доход от транзитных перевозок за прошлый год составил 267 млрд. тенге, что на 40% больше показателя 2015 года.

По маршруту Китай-Казахстан-Россия-Европа за 2016 год контейнерные перевозки выросли в 2 раза по сравнению с 2015 годом, достигнув 105 тыс. ДФЭ (в 2015 году составило 47 тыс. ДФЭ).Через логистический терминал в порту Ляньюньган в 2016 году перевалено 176 тыс. контейнеров в ДФЭ, а в 2020 году - планируется переваливать 550 тыс. ДФЭ.

Всего по территории Казахстана проходят около 100 контейнерных поездов по 11 направлениям. Работа по наращиванию будет продолжатся и к 2020 году планируется достичь уровня 2 млн. контейнеров за счет увеличения объемов:

- по направлению КНР-ЕС-КНР до 800 тыс. контейнеров за счет переориентации с морского транспорта на железнодорожный с 15 провинций КНР;

- по направлению Китай-Кавказ-Турция до 300 тыс. контейнеров за счет введения в эксплуатацию жд. линии Баку-Карс-Ахалхалаки и порта Курык;

- по направлению Китай-Туркменистан-Иран - 680 тыс. контейнеров за счет предоставления тарифных условий на транзитные перевозки грузов по железной дороге Казахстана;

- по другим направлениям до 220 тыс. контейнеров. На сегодняшний день одиночные контейнерные перевозки по направлениям Россия-ЦА-КНР занимают 29% от всего объема перевозок.

Каспийский регион является важным транспортным узлом для Казахстана. На сегодня модернизирован порт Актау и увеличена мощность до 19,5 млн. тонн. Так за 2016 год через порт Актау перевалено 13 тыс. автотранспортных средств, что в 13 раз больше показателя 2015 года за аналогичный период (за 2015 год 1855 ед.).

Продолжается строительство паромного комплекса в порту «Курык» (Период реализации - 2015-2017 годы) мощностью порядка 4 млн. тонн. В декабре 2016 года запущен первый пусковой комплекс. Завершение реализации проекта позволит довести общую пропускную способность морских портов Казахстана до 23,5 млн. тонн.

Также на востоке страны на приграничной территории с Китаем на базе СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота» завершено строительство «сухого порта» и инфраструктуры. За 2016 год в сухом порту обработано - 87 тыс. ДФЭ.

В области гражданской авиации транзитные перевозки воздушным транспортом за 2016 год показатель «транзитные самолето-километры» составил 169,0 млн. сам/км. Транзит без посадки в воздушном пространстве Республики Казахстан в 2016 году составил 50% от всех полетов, что приносит 76% дохода от транзитных перелетов.

За последние 5 лет транзитный пассажиропоток вырос почти в 4 раза - со 120 тыс. человек в 2012 году до 478 тыс. человек в прошлом году. Ключевые пассажиропотоки транзитом через Казахстан наблюдаются по направлениям:

- из Китая в Турцию, Россию и Европу;

- между Украиной и Узбекистаном;

- между Кыргызстаном и Южной Кореей.

К концу 2017 года ожидается перевозка более 600 тыс. транзитных пассажиров.