В Южной Корее открыли регистрацию кандидатов в президенты страны

Центральная избирательная комиссия Южной Кореи открыла регистрацию кандидатов в президенты страны на досрочных выборах после отстранения от власти президента Пак Кын Хе,





По его данным, ЦИК опубликовала заявление, каким будет порядок регистрации. Выборы должны быть проведены в начале мая.

Конституционный суд Южной Кореи одобрил ранее в пятницу импичмент президенту Пак Кын Хе, вынесенный парламентом страны 9 декабря прошлого года на фоне крупнейшего коррупционного скандала. Все восемь судей поддержали отставку президента Пак Кын Хе единогласно. Теперь Пак Кын Хе будет отстранена от управления государством, а в течение 60 дней должны быть проведены досрочные президентские выборы. Если бы не импичмент, то срок полномочий президента должен был истечь в феврале 2018 года, а выборы прошли бы 20 декабря этого года.





Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь, как утверждается, вплоть до решения кадровых вопросов. В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом, ее обвиняют в том, что под прикрытием связей с президентом, она "выкачивала" крупные суммы денег у корпораций Южной Кореи. Обязанности главы государства пока выполняет премьер-министр страны Хван Гё Ан.





На предстоящих досрочных выборах за пост президента, как ожидается будут бороться бывший председатель Демократической партии Мун Чжэ Ин, лидирующий в популярности по опросам общественного мнения. На прошлых выборах президента он выдвигался от оппозиции и проиграл Пак Кын Хе с небольшим отрывом. За ним в рейтингах следуют губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон и мэр города Соннам Ли Чжэ Мён, а также Ан Чхоль Су из "Народной партии".

В Южной Корее также называли возможным кандидатом в президенты бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который в конце концов отказался баллотироваться на пост главы государства, отстав в рейтингах от Мун Чжэ Ина.





Фото © РИА Новости. Рамиль Ситдиков