В Южной Корее открыли регистрацию кандидатов в президенты страны
10 марта 2017, 14:14
Выборы должны быть проведены в начале мая.
Центральная избирательная комиссия Южной Кореи открыла регистрацию кандидатов в президенты страны на досрочных выборах после отстранения от власти президента Пак Кын Хе, передает агентство Рёнхап, передает РИА Новости.
По его данным, ЦИК опубликовала заявление, каким будет порядок регистрации. Выборы должны быть проведены в начале мая.
Конституционный суд Южной Кореи одобрил ранее в пятницу импичмент президенту Пак Кын Хе, вынесенный парламентом страны 9 декабря прошлого года на фоне крупнейшего коррупционного скандала. Все восемь судей поддержали отставку президента Пак Кын Хе единогласно. Теперь Пак Кын Хе будет отстранена от управления государством, а в течение 60 дней должны быть проведены досрочные президентские выборы. Если бы не импичмент, то срок полномочий президента должен был истечь в феврале 2018 года, а выборы прошли бы 20 декабря этого года.
Поводом для импичмента Пак Кын Хе стала попавшая в прессу информация, что она позволяла вмешиваться в государственные дела своей ближайшей подруге по имени Цой Сун Силь, как утверждается, вплоть до решения кадровых вопросов. В настоящее время Цой Сун Силь находится под арестом, ее обвиняют в том, что под прикрытием связей с президентом, она "выкачивала" крупные суммы денег у корпораций Южной Кореи. Обязанности главы государства пока выполняет премьер-министр страны Хван Гё Ан.
На предстоящих досрочных выборах за пост президента, как ожидается будут бороться бывший председатель Демократической партии Мун Чжэ Ин, лидирующий в популярности по опросам общественного мнения. На прошлых выборах президента он выдвигался от оппозиции и проиграл Пак Кын Хе с небольшим отрывом. За ним в рейтингах следуют губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон и мэр города Соннам Ли Чжэ Мён, а также Ан Чхоль Су из "Народной партии".
В Южной Корее также называли возможным кандидатом в президенты бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который в конце концов отказался баллотироваться на пост главы государства, отстав в рейтингах от Мун Чжэ Ина.
Фото © РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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