В Мангистауской области поезд переехал мужчину

Трагичное происшествие зарегистрировано сотрудниками правопорядка 5 марта в 19.48 часов на железнодорожном переезде под названием «Морпорт» , пишет , пишет портал "Тумба"





Как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, мужчина 1972 года рождения умер на месте.





- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины происшествия. По данному факту начато досудебное расследование, - сообщает пресс-служба ведомства.





На станции скорой помощи рассказали, что колесами состава мужчину раздавило на две части.



