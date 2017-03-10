В Мангистауской области поезд переехал мужчину
10 марта 2017, 14:19
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Трагичное происшествие зарегистрировано сотрудниками правопорядка 5 марта в 19.48 часов на железнодорожном переезде под названием «Морпорт», пишет портал "Тумба".
Как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, мужчина 1972 года рождения умер на месте.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины происшествия. По данному факту начато досудебное расследование, - сообщает пресс-служба ведомства.
На станции скорой помощи рассказали, что колесами состава мужчину раздавило на две части.
Фото: tumba.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848130-1e77dfb8e49cc6f43b811a3e69b1f573
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...