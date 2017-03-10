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В Мангистауской области поезд переехал мужчину

10 марта 2017, 14:19

Назначена судебно-медицинская экспертиза.


Трагичное происшествие зарегистрировано сотрудниками правопорядка 5 марта в 19.48 часов на железнодорожном переезде под названием «Морпорт», пишет портал "Тумба".

Как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области, мужчина 1972 года рождения умер на месте.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины происшествия. По данному факту начато досудебное расследование, - сообщает пресс-служба ведомства.

На станции скорой помощи рассказали, что колесами состава мужчину раздавило на две части.

Фото: tumba.kz

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