Изменение цен на рынке жилья в феврале 2017 года
В феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья снизились на 0,4%, а перепродажи благоустроенного - остались без изменений. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 0,4%.
|
Изменение цен на рынке жилья
на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,
прирост +, снижение -
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
Февраль 2017г.
|
Продажа нового жилья
|
-6,9
|
4,4
|
7,1
|
12,1
|
9,6
|
11,5
|
15,8
|
-3,6
|
-0,3
|
Перепродажа благоустроенного жилья
|
-6,7
|
5,1
|
4,3
|
16,8
|
13,8
|
17,6
|
9,1
|
-0,7
|
-0,1
|
Цены на рынке жилья
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Цена за 1 кв.м,
тенге
|
Февраль 2017г. к
|
Январь-февраль 2017г.
к январю-февралю 2016г
|
январю 2017г.
|
декабрю 2016г.
|
февралю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Продажа нового жилья
|
248 243*⁾
|
-0,4
|
-0,3
|
-5,2
|
-3,9
|
-5,1
|
Перепродажа благоустроенного жилья
|
188 471
|
0,0
|
-0,1
|
-3,5
|
-0,8
|
-3,7
|
Перепродажа неблагоустроенного жилья
|
115 398
|
0,0
|
0,0
|
-0,4
|
3,6
|
0,1
|
Арендная плата за благоустроенное жилье
|
1292
|
0,4
|
0,9
|
-0,9
|
0,7
|
-1,0
|
*⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.
Методологические пояснения:
Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.
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