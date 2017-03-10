Изменение цен на рынке жилья в феврале 2017 года

В феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья снизились на 0,4%, а перепродажи благоустроенного - остались без изменений. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 0,4%.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Февраль 2017г. Продажа нового жилья -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 -0,3 Перепродажа благоустроенного жилья -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -0,1

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение - Цена за 1 кв.м, тенге Февраль 2017г. к Январь-февраль 2017г. к январю-февралю 2016г январю 2017г. декабрю 2016г. февралю 2016г. декабрю 2015г. Продажа нового жилья 248 243*⁾ -0,4 -0,3 -5,2 -3,9 -5,1 Перепродажа благоустроенного жилья 188 471 0,0 -0,1 -3,5 -0,8 -3,7 Перепродажа неблагоустроенного жилья 115 398 0,0 0,0 -0,4 3,6 0,1 Арендная плата за благоустроенное жилье 1292 0,4 0,9 -0,9 0,7 -1,0 *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.