В Каире состоялось заседание Казахстанско-Египетской Межправительственной комиссии

8-9 марта 2017 года в Каире (Арабская Республика Египет) прошло 5-ое Заседание Казахстанско-Египетской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.

Казахстанскую делегацию возглавил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

В повестку дня Межправительственной комиссии вошли вопросы взаимодействия в области культуры и историко-культурного наследия, спорта и туризма, образования, религиозной деятельности, торговли, промышленности, инвестиции, энергетики, нефти, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики, гражданской авиации.

Как отметил Арыстанбек Мухамедиулы в своем выступлении, заседание МПК - это важнейшее мероприятие для дальнейшего углубления и расширения взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Египтом, определения более конкретных и обширных перспектив взаимодействия между странами. Это особенно актуально, когда в данном направлении имеется значительный потенциал для сотрудничества, но динамика развития в последние годы невысокая.

«В этом году исполняется 25 лет дипломатическим отношениям между нашими странами. За эти годы достигнуто значительное расширение и укрепление диалога между нашими странами во всех сферах. В частности, большая работа проведена по укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в области многостороннего взаимодействия», - отметил министр.

Результатом переговоров стал Протокол 5-го заседания Казахстанско-египетской межправительственной комиссии, в котором обозначены актуальные направления торгово-экономического, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества наших стран. Согласно документу, стороны будут прорабатывать вопрос проведения выставки произведений искусства Древнего Египта в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Казахстан приветствует предложение египетской стороны о передаче в дар произведений искусства Древнего Египта (оригиналы и копии экспонатов) для открытия в дальнейшем отдельного зала мировой культуры в Национальном музее Республики Казахстан, а также проработает вопросы по проведению курсов повышения квалификации в Египте для казахстанских реставраторов, археологов и других специалистов.

Кроме того, Казахстан и Египет договорились обмениваться опытом в области физической культуры и спорта, а также развивать сотрудничество между спортивными федерациями двух стран.

В рамках работы Комиссии состоялись двусторонние встречи с министром инвестиций и международного сотрудничества Арабской Республики Египет Доктором Сахарой Наср, с министром культуры Арабской Республики Египет Х. Намнамом,с министром по делам древностей Арабской Республики Египет Х. Аль-Анани, а также посещение и торжественное возложение цветов бюсту Абая на территории парка «Дружба и свобода» и встреча с губернатором г. Каир. Также министр культуры и спорта РК А. Мухамедиулы посетил мечеть Султана Бейбарса.

По итогам двусторонних встреч подписан целый ряд важнейших соглашений между различными учреждениями и организациями Казахстана и Египта.