Василий Левит вернется на ринг на турнире в Германии
10 марта 2017, 14:24
В настоящий момент Левит проходит сборы в Германии со сборной Казахстана.
Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Василий Левит примет участие в Chemistry Cup, сообщает Team LEVIT.
Международный турнир пройдет в немецком Галле с 13 по 18 марта. Отметим, что для Левита этот турнир станет первым после Олимпиады.
В настоящий момент Левит проходит сборы в Германии со сборной Казахстана.
Напомним, ранее во время УТС с национальной командой в Талгаре Левит отправил в нокдаун тяжеловеса во время спарринга. Кроме того, не исключено, что реванш у россиянина Евгения Тищенко, в бою с которым казахстанского боксера засудили на Олимпиаде, он сможет взять уже в ближайшее время.
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