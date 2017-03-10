Василий Левит вернется на ринг на турнире в Германии

В настоящий момент Левит проходит сборы в Германии со сборной Казахстана.

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Василий Левит примет участие в Chemistry Cup , сообщает , сообщает Team LEVIT.





Международный турнир пройдет в немецком Галле с 13 по 18 марта. Отметим, что для Левита этот турнир станет первым после Олимпиады.





В настоящий момент Левит проходит сборы в Германии со сборной Казахстана.





Напомним, ранее во время УТС с национальной командой в Талгаре Левит отправил в нокдаун тяжеловеса во время спарринга. Кроме того, не исключено, что реванш у россиянина Евгения Тищенко, в бою с которым казахстанского боксера засудили на Олимпиаде, он сможет взять уже в ближайшее время.