Кроссовер KIA Niro получил подзарядку от сети

Компания KIA представила на автосалоне в Женеве кроссовер Niro с новой силовой установкой – к классическому гибриду добавился вариант, подзаряжаемый от сети. Он поступит на европейский рынок в третьем квартале 2017 года.





Техническая начинка KIA Niro Plug-in Hybrid полностью позаимствована у хетчбэка Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid, построенного на той же платформе. Компактный кроссовер оснащается 1,6-литровым 105-сильным бензиновым двигателем, электромотором на 61 л.с. и литий-ионным аккумулятором на 8,9 киловатт-часа. Полного заряда батареи хватает на то, чтобы проехать более 55 км, не используя ДВС. Энергия частично восполняется во время движения за счет системы рекуперации. Новинка также может похвастаться низким уровнем выброса CO2 в гибридном режиме – менее 30 г/км.





Повысить эффективность расходования и запасания энергии владельцу KIA Niro Plug-in Hybrid поможет система Eco Driving Assistant. Опционально для кроссовера можно будет приобрести пакет для буксировки массой до 1300 кг.





В следующем году KIA выпустит еще один вариант Niro, который будет передвигаться исключительно на электротяге. Ему достанется усовершенствованная силовая установка от нынешнего Hyundai Ioniq Electric.



