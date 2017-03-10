Дмитрий Кирдяйкин: В этом году в Алматы будет обновлено порядка 30 км трубопроводов

Это в 2,5 раза больше, чем в 2016 году.

В реалиях рыночной экономической модели алматинские госпредприятия-монополисты постепенно стали выстраивать работу в соответствии с требованиями и пожеланиями людей. Ориентированность на потребителей в совокупности с инновациями и прогрессивным взглядом управленцев «новой волны» раскрывает внутренние производственные резервы, выводя предприятие на более высокую ступень развития. Как ТОО «Алматинские тепловые сети» пошли «в народ», рассказал главный инженер Дмитрий Кирдяйкин.





- Тема теплоснабжения Алматы в какой-то мере сошла с первых полос изданий, за исключением, может быть, вопросов оплаты за тепло и временного ограничения его подачи. Что происходит?





- Если вкратце, идет комплексная работа по модернизации городской системы теплоснабжения, которую мы обязаны завершить в ближайшей перспективе. А в прессе мы перестали фигурировать после того, как менее чем за год на алматинских улицах перестали фонтанировать «гейзеры» – выбросы горячей воды из трубопроводов, которые представляли определенную угрозу прохожим и транспорту.





Вообще, количество повреждений на теплосетях Алматы в течение года сократилось на 7,5%, с 2070 случаев в 2015 году до 1924 – в 2016 году. За это же время не зафиксировано ни одного случая травматизма на магистральных и распределительных трубопроводах. Нулевой отметки удалось добиться за счет повсеместного перекрытия доступа посторонних к местам их реконструкции стандартным ограждением. К слову, эти ограждения, где мы размещаем информацию о начале и завершении ремонтных работ, данные об объектах, гармонично вписались в городской пейзаж.





По мере возможности сокращаем и время проведения реконструкции теплопроводов и восстановления дорожного покрытия. Проще говоря, повысили культуру производства.





- Хотите сказать, решаете годами накопившиеся проблемы?





- По мере возможности. Менять ситуацию стали летом прошлого года, когда после ее анализа пришли к пониманию, что дальнейшее развитие теплосистемы города немыслимо без современных методов управления производственными процессами и экономикой предприятия.





Начали с внедрения технологии так называемого планового запуска подачи теплоносителя в систему теплоснабжения во время ее испытаний в межотопительный сезон, предотвращая резкие механические и гидравлические воздействия на трубопроводы. Это минимизировало количество неконтролируемых выходов горячей воды на поверхность, а значит, уменьшило объем нормативных потерь.





В контексте производственной оптимизации расширили применение частотного регулирования насосного оборудования, перекачивающего теплоноситель по трубопроводам. Результат – потребление электроэнергии сократилось на 3%.





Отличный эффект дал метод плавной регуляции температуры воды. Такая технология, ранее не применяемая в Алматы, снизила термодинамическую нагрузку на трубопроводы, сохраняя их целостность и долговечность. Вот так, впервые во время отопительных сезонов, удалось избежать аварий крупного масштаба.





- И все же нарекания в вашу сторону есть. Взять хотя бы бесконечные разрытия улиц, открытые люки…





- Я бы не стал драматизировать ситуацию. Проблема открытых колодцев практически решена. Старые люки, столь популярные среди сборщиков металлолома, меняем на полимерные. Продать их, тем более с логотипом АлТС, невозможно. Уже закуплено 5 тысяч люков. Это 1/3 часть. Но в ближайшие годы и остальные 9 тысяч колодезных крышек, принадлежащие АлТС, заменим на антивандальные.





По разрытиям тоже приводим ситуацию в цивилизованный вид. В преддверии очередной реконструкции приобрели 5 км мобильных ограждений. Они эстетичные, информативные, заметные издалека. Но главное – обеспечивают безопасность людям, особенно детям, ограничивая их доступ к местам проведения работ.





- Готовитесь и дальше рыть город?





- Модернизация будет продолжена. Судите сами. Общая протяженность теплосетей в Алматы – 1145 км, из них 64,4% подлежат замене. Если не реконструировать устаревшие участки, число порывов на трубопроводах будет только возрастать. Причем километраж реконструируемых участков должен превышать длину трубопроводов, срок эксплуатации которых с каждым годом увеличивается, чего не делалось до сих пор.





Сегодня мы поставили задачу в течение пяти лет снизить изношенность трубопроводов до 7%. Прорыв в данном направлении дадут инновационные технологии, в первую очередь так называемые предызолированные трубы, срок службы которых за счет современной антикоррозийной конструкции достигает 40 лет.





Но от разрытий улиц, под которыми проложены трубопроводы, не уйти – иной технологии в мире не существует.





- Тогда позвольте узнать, за чей счет развиваете теплохозяйство?





- Систему теплосетей частично обновляем за счет местного бюджета, частично за счет средств предприятия и кредита по программе «Нурлы жол» по ставке 0,02% годовых, который будет погашаться с 2022 года.





В этом году в Алматы планируется обновить порядка 30 км трубопроводов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2016 году. Шестую часть из общего объема реконструкции предприятие профинансирует из своего бюджета.





- Недавно аким города вручил вам новую спецавтотехнику. Изменило ли это ситуацию на теплосетях?





- Безусловно. Обновление технопарка сразу на 30% сократило время устранения порывов на несколько часов, в зависимости от характера повреждения. И в первую очередь благодаря ее высокой маневренности при ликвидации нештатных ситуаций на узких улочках и во дворах, где не всякое авто может развернуться.





Кроме того, один современный трактор, оснащенный дополнительными насадками, может выполнять 5-6 операций. Значит, отпадает необходимость содержать несколько спецавтомобилей, экономится топливо, запчасти, людские ресурсы.





К полученным в конце прошлого года 63 единицам планируем приобрести еще 35 спецавтомашин, и к началу следующего отопительного сезона довести процент обновления парка до 45%.





Откровенно говоря, обслуживание морально устаревших авто дороже, чем их утилизация, не говоря уже об экологической составляющей этих спецмашин, работающих на низкооктановом топливе. В течение года мы полностью переведем наш автотранспорт на газ.





- Ахиллесова пята предприятия – задолженность алматинцев за услуги теплоснабжения. Есть ли у молодых управленцев подвижки в этом направлении?





- Чтобы потребитель исправно оплачивал комуслуги, необходимо выстроить сервис, наладить диалог с горожанами. Несмотря на то, что с 2012 года тариф остается неизменным, часть алматинцев не способны сразу погасить задолженность. Выход нашли, взяв за основу элементы сотрудничества банков и граждан. Теперь реструктуризацией и возвратом долгов почти год занимается специально созданное управление мониторинга и работы с дебиторами. Схема проста. Неплательщик обращается в управление, прекращается начисление пени, а основной долг разбивается на равные части, которые потребитель погашает в течение 6 месяцев. В особых случаях мы готовы растянуть выплаты на год.





- Получается, должникам теперь невыгодно бегать от вас?





- Смысла нет. Отдавать долги все равно придется. В прошлом году мы заключили 739 договоров с потребителями на погашение ими 83,8 млн. тенге задолженностей. Результат не заставил ждать – к концу года более половины неплательщиков оплатили свои долги, вернув предприятию 29,2 млн. тенге.





К сожалению, не все готовы договариваться добровольно. Особо злостным должникам пришлось предъявить судебные иски. Их число возросло почти в 3 раза – с 1281 в 2015 году до 3388 в 2016 году. Но зато в комплексе это снизило дебиторскую задолженность на 54,3%, или на 756 млн. тенге.





- Если еще какие-либо инструменты воздействия на должников?





- Конечно. Совместно с компанией АЛСЕКО организована служба дозвона – call-центр, через который извещают об имеющейся у них задолженности. Плюс до конца года создадим мобильное приложение, предназначенное как для просмотра квитанции, информации о тарифе, так и для оплаты услуг за теплоснабжение. Те, кто привык оплачивать услуги традиционно, могут пользоваться экспресс-кассами, где платежи принимают без комиссии, заполнения лишних бумаг и очередей.





Во II квартале для жителей Аузовского района на территории микрорайона «Аксай» откроем центр обслуживания потребителей. Подобный центр уже действует в районе аэропорта. Со временем еще один ЦОП оборудуем в Алмалинском районе.





- Планов громадье, но в одиночку топ-менеджменту реализовать их, наверное, будет проблематично. Или вопрос с кадрами у вас тоже уже решен?





- Вопрос кадровой политики – один из приоритетных. Заниматься им мы начали с первого дня параллельно с решением производственных и финансовых задач.





В условиях дефицита работников среднего и низшего звена, возникла идея открыть на базе «Алматинских теплосетей» новый учебный центр, оснастив его современным оборудованием, макетами и лабораторией. Тем самым мы увеличим ежегодный прирост обучаемых кадров на 30%, достигнув количества квалифицированных рабочих и инженеров до 900 человек сразу по 7-ми отраслевым направлениям теплоэнергетики. Центр также способен за счет расширений собственных ресурсов переподготовить дополнительно 600 специалистов иных предприятий сферы ЖКХ, включая работников КСК и частных сервисных организаций профильной деятельности с выдачей выпускникам соответствующих сертификатов.





- Ваш прагматизм, мягко говоря, несколько обескураживает…





- Возможно, но это только на первый взгляд так кажется. При желании и четких критериях системного подхода задача выполнима. На самом деле, главных направлений два. Первое - обеспечить высокий уровень сервиса алматинцам, второе – создать комфортные условия производственному персоналу.





Все это реально сделать при условии вывода предприятия из убыточности, что является для нас одним из основных приоритетов управленческой деятельности.





Кадр с телеканала "Алматы"



