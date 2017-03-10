Отдел ЖКХ Темиртау выплатит компенсацию за перелом ноги ребенка на горке

У аттракциона не хватало целой секции. За горкой никто не следил.

Полтора года потребовалось жительнице Темиртау Александре Функ, чтобы наказать коммунальщиков , пишет , пишет "Новый вестник"





Напомним, осенью 2015 года девочка получила сложный перелом на аварийной детской горке. У аттракциона не хватало целой секции. За горкой никто не следил. По словам матери, дети бы не полезли на эту горку, если бы там было хоть какое-нибудь ограждение. Или знаки, предупреждающие, что кататься здесь нельзя, что горка сломана. Но никаких знаков там, к сожалению, не было.





София упала с полутораметровой высоты на железные штыри, к которым крепилась спусковая часть. Помимо сложного, винтового перелома двух костей голени со смещением на правой ноге, изнутри у девочки порвались ткани ноги.





Девочка прошла через две операции, тяжелый послеоперационный период, а реабилитация не закончилась до сих пор.













Мать девочки решила наказать виновников через суд и добилась справедливости - отдел ЖКХ должен выплатить 300 тысяч тенге компенсации.





Изначально ответчиком по делу был не только отдел жилищно-коммунального хозяйства, но и подрядчик, который устанавливал аттракционы. Но когда в суде представитель подрядной организации Сергей Тымченко признался, что в тот день они никаких работ на детской площадке не проводили, и все горки, качели и тренажеры находились на балансе ЖКХ, она решила отказаться от претензий к ним.





Жительница Темиртау требовала, чтобы коммунальщики выплатили ей 700 тысяч тенге морального вреда и 61 тысячу материального. В итоге суд снизил сумму морального вреда до 300 тысяч тенге, материальный вред выплатят полностью.





Суд также вынес частное определение в адрес акимата Темиртау с требованием провести внутреннее расследование и наказать виновных, допустивших халатное содержании детской площадки.





Известно, что отдел ЖКХ пытался передать детскую площадку на баланс спортивного комплекса «Металлург». Но руководство комплекса пока принимать аттракционы отказывается. Просит сначала отремонтировать все горки качели и тренажеры.



