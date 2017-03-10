The Huffington Post включило Казахстан в топ-17 мест для путешествий

Популярное американское издание The Huffington Post рекомендует путешественникам посетить Казахстан, передает Казинформ





Издание составило 17 мест для «эпичного» путешествия в 2017 году и советует не быть просто туристом, а быть исследователем. Казахстан занимает третью строчку рейтинга. Путешественникам советуют начать изучать Казахстан с Алматы, Астаны и Актау.





«Девятая по величине страна в мире. Любители архитектуры и экскурсий по городу будут чувствовать себя как дома в этом малоизученном уголке земли. Начните с Алматы - это самый большой город страны, здесь хорошие рынки одежды и высококлассные рестораны», - отмечает издание.









Также туристам советуют посетить горы и леса с плодовыми деревьями и Большое Алматинское озеро.





Также советуют увидеть Алматинский деревянный Вознесенский собор, который был построен без гвоздей между 1904 и 1907 годами, и является одним из единственных зданий в городе, который уцелел после землетрясения 1911 года.









По мнению издания, Астана, которая была названа «самой странной столицей мира», отчасти потому, что ее почти не существовало 20 лет назад, привлечет своей футуристической архитектурой. Для того, чтобы искупаться в Каспийском море посетите город Актау, центр нефтяной промышленности, советует зарубежное издание.





Также The Huffington Post включило такие страны и места, как Южная Корея,Маврикий, Кипр, Латвия, Эквадор, Самоа,Уругвай, Намибия, Гватемала, Папуа-Новая Гвинея, Ньюфаундленд, Румыния, Лаос, Азербайджан, Словения и Сейшелы.







