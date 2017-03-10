В частности, в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 607 «Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан» внесены изменения, которые затронули пункт 2, он был дополнен 5) подпунктом, следующего содержания:

5) Комитет миграционной службы.

Также изменения затронули пункт 16:

подпункты 5), 60), 61), 62) исключить;

функции ведомств:

дополнить подпунктами 67-1), 67-2), 67-3), 67-4), 67-5), 67-6), 67-7), 67-8) следующего содержания:

«67-1) обеспечивают реализацию государственной политики в области гражданства, миграции населения и беженцев;

67-2) осуществляют межведомственную координацию в сфере миграции населения;

67-3) осуществляют мониторинг, анализ и прогнозирование миграционных процессов;

67-4) разрабатывают систему мер в области регулирования миграционных процессов;

67-5) представляют результаты мониторинга миграционных процессов в уполномоченный орган по вопросам формирования государственной политики в области миграции населения;

67-6) оказывают содействие в пределах своей компетенции лицу, признанному беженцем, в получении информации о родственниках, проживающих в стране происхождения;

67-7) создают комиссию по осуществлению процедуры присвоения, продления, лишения и прекращения статуса беженца, а также разрабатывают и утверждают ее положение;

67-8) обеспечивают соблюдение прав лиц, ищущих убежище, и беженцев;»;

Изменения были внесены в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 339 «Об утверждении лимитов штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений»

Постановление вводится в действие со дня его подписания.