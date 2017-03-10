Конгресс США утвердил военную помощь Украине

Деньги будут выделены до 1 октября 2017 года.

Украина получит 150 миллионов долларов военной помощи от США. Решение о выделении помощи Киеву одобрила палата представителей Конгресса США, отметила народный депутат Украины Ирина Фриз , передает , передает Вести.ru





Резолюция о военной помощи Украине за номером 174 была внесена республиканкой Лиз Чини, напоминает "Интерфакс". Деньги будут выделены до 1 октября 2017 года.





Закон поддержал 371 член палаты представителей, а против разбазаривания бюджетных средств проголосовали 48 членов палаты.





Резолюция позволяет Пентагону выделить Киеву военную поддержку в виде летального оружия оборонительного характера и оснащения, а также поддержать украинскую армию разведывательной информацией. Кроме того, возможно обучение личного состава украинских вооруженных сил.





Решение еще предстоит утвердить Сенату Конгресса. При этом, украинский депутат Ирина Фриз подчеркнула, что "замечания сенаторов могут быть только к бюджету вооруженных сил США".





То есть, сенаторы могут увеличить или уменьшить размер самой помощи, но на сам факт ее выделения повлиять не могут. Интересно, что и конгрессмены уже снизили помощь Украине вдвое.



