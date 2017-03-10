В космосе нашли «пельмень» размером с Нью-Йорк

Космический зонд «Кассини», вращающийся сейчас вокруг Сатурна, прислал снимки спутника этой планеты, который имеет странную форму, напоминающую пельмень

На фото, которые публикует НАСА, видно, что спутник под названием Пан имеет неровную форму, а вдоль его окружности выступает «пояс».





Журналисты в шутку назвали спутник Сатурна «пельменем размером с Нью-Йорк». В издании Business Insider предположили, что такую необычную форму Пан получил из-за наличия радиоактивных элементов в структуре.





«Кассини» начал свой космический полет почти 20 лет назад. В конце 2016 года зонд начал изучать Сатурн, «ныряя» каждые семь дней в наиболее неисследованный район внешнего края основных колец.