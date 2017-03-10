Фанаты «ПСЖ» угрожали игрокам после поражения от «Барселоны»

Ранее сообщалось, что на одного из фанатов на своей машине наехал Тьяго Мотта, а болельщик впоследствии обратился в полицию.

Болельщики «ПСЖ» остались разочарованы вылетом их любимой команды из Лиги чемпионов. После победы над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала парижане уступили в ответной встрече (1:6) и покинули турнир , сообщает официальный сайт "Пари Сен-Жермен".





После возвращения домой в аэропорту Ле-Бурже футболистов встретили разгневанные фанаты. Болельщики оскорбляли игроков и повредили их автомобили. Руководство «ПСЖ» выступило с заявлением по этому поводу.





«После возвращения из Барселоны игроки «ПСЖ» столкнулись с угрозами со стороны нескольких человек, несмотря на все меры безопасности. Несколько машин были повреждены. Чтобы футболисты могли добраться до дома, полиция была вынуждена сопроводить их», — говорится в заявлении.





Ранее сообщалось, что на одного из фанатов на своей машине наехал Тьяго Мотта, а болельщик впоследствии обратился в полицию. В клубе добавили, что будут сотрудничать со следствием и решительно осуждают поведение болельщиков.



