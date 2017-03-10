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СМИ: Муж Скарлетт Йоханссон попросил ее отозвать заявление о разводе

10 марта 2017, 14:53

Во вторник актриса подала документы на развод со своим вторым мужем в верховный суд Манхэттена.


Супруг американской актрисы Скарлетт Йоханссон, французский журналист Ромен Дориак, призвал ее отозвать заявление о разводе и вернуться к переговорам ради двухлетней дочери, пишет журнал People со ссылкой на заявление, попавшее в распоряжение издания, передает РИА Новости.

"Я бы попросил ее немедленно отозвать свой иск и вернуться, как бы ни было неприятно, за стол переговоров. Мы – родители милой дочери, которую будем продолжим воспитывать еще много лет и делить с ней радости и печали, как могут только родители", — говорится в заявлении Дориака.

Как ранее сообщила газета New York Post, во вторник актриса подала документы на развод со своим вторым мужем в верховный суд Манхэттена, заявив, что ее брак "безнадежно разрушен". Она также попросила основного попечительства над их трехлетней дочерью. Адвокаты Дориака сообщили, что намерены бороться в правовом поле.

По данным издания, Йоханссон и Дориак поженились в 2014 году вскоре после рождения дочери, в январе голливудская звезда сообщила о расставании с Дориаком летом 2016 года.

В 2016 году 32-летняя Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes – фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.

Фото с сайта elle.ru

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