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До 10 лет колонии грозит жителю Петропавловска, напавшему с ножом на продавца магазина

10 марта 2017, 14:57

Подозреваемого нашли в одной из съемных квартир.


Петропавловскими полицейскими задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в вооруженном налете на магазин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

В полицию поступило сообщение, что в одном из торговых павильонов по улице Мира произошел разбой. Мужчина в медицинской маске, угрожая ножом, потребовал у продавца деньги и спиртное. Получив около 25 тысяч тенге и сотовый телефон продавца, он скрылся. 51-летняя потерпевшая тут же позвонила на «102».

В результате следственно-оперативных действий подозреваемого нашли в одной из съемных квартир по улице Жумабаева. В совершении разбоя он признался сразу.

Выяснилось, что подозреваемый - житель Петропавловска, ему 44 года, ранее неоднократно судим. Санкция статьи за разбой с применением оружия предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 192 части 2 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УВД Петропавловска.

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