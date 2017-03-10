Вопросы легализации рекламы слабоалкогольных напитков рассматривают в РК

Как отметил вице-министр, в ходе обсуждений были найдены противоречия.

«Вскрыт ряд достаточно серьезных противоречий. Заметили, что упустили разрешение на размещение наружно-визуальной рекламы, которое выдает национальный оператор по автомобильным дорогам. Хотя процесс происходит, но в законе о разрешениях и уведомлениях, к сожалению, этого нет. Есть ряд вопросов, связанных с тем, кто же в итоге должен получать непосредственно разрешительный документ - рекламораспространитель или рекламодатель. Сегодняшняя практика не однозначна», - добавил Жумангарин.



