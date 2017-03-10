Pininfarina показала электромобиль с микротурбиной

Знаменитое итальянское кузовное ателье Pininfarina построило по заказу базирующейся в Гонконге группы компаний Hybrid Kinetic люксовый седан с инновационной силовой установкой – H600. Мировая премьера перспективного концепта состоялась на автосалоне в Женеве.





Автомобиль получил открывающиеся против хода движения задние двери, прозрачную крышу и роскошный и высокотехнологичный салон, рассчитанный на путешествия с личным водителем. Габаритные размеры H600 – 5200x2000x1494 мм, масса – 1870 кг. В багажный отсек входит 500 литров груза. Но самое интересное в этом седане – силовая установка разработки Hybrid Kinetic. Каждую ось вращают электромоторы. Сколько их – не сообщается, но совокупная отдача превышает 600 киловатт (816 л.с.). Это позволяет разогнаться до 100 км/ч за 2,9 секунды и развить максимальную скорость в 250 км/ч. Питаются моторы от батареи со скромной, на первый взгляд, емкостью в 30 киловатт-часов. Тем не менее, заявленный запас хода по циклу NEDC – свыше 1000 км.





Дело в том, что батарея прямо на ходу подзаряжается от 60-киловаттного микротурбогенератора, который может работать на самых разных видах топлива – бензине, солярке, спирте, газе, биотопливах. При этом аккумулятор способен принимать и отдавать энергию со скоростью, недоступной нынешним литий-ионным батареям. Хватает его на 50 тысяч циклов, долговечность основных элементов – один из главных принципов философии Hybrid Kinetic. Иными словами, H600 – это так называемый электромобиль с увеличенным запасом хода (range extended electric vehicle). По сравнению с обычными «рейнж-экстендерами», которые представляют собой небольшие ДВС, гонконгская микротурбина работает гораздо эффективнее и экономичнее. По сути это электростанция на борту, и разработчики говорят, что если сравнивать с традиционными электрокарами, энергию для которых вырабатывают ТЭС, H600 дает гораздо меньше вредных выбросов. Помимо прочего, этот седан можно использовать в качестве аварийного источника энергии для дома, а сам он в зарядной инфраструктуре на трассах вовсе не нуждается.





Добавим, что H600 – это не просто одноразовый шоу-кар. В ближайшие четыре года Pininfarina и Hybrid Kinetic спроектируют целую линейку электромобилей, использующих ту же технологию подзарядки. Данные машины будут существовать не только в виде концептов – партнеры наладят производство, правда, пока речь идет лишь об опытных образцах.



