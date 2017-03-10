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Новости за сегодня

Количество сделок купли-продажи жилья в январе-феврале 2017 года составило 33 165

 

В феврале 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 16 975 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 4,8%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-февраль 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 35,0 %.

 

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Область

Количество сделок

купли-продажи за февраль

из них:

февраль 2017 г. к

январь- февраль 2017г.

к январю- февралю 2016г.

индивидуаль-ные

дома

квартиры

в много-квартирных

домах

январю 2017г.

февралю 2016г.

Республика Казахстан

16 975

4 474

12 501

4,8

18,6

35,0

Акмолинская

703

291

412

-3,2

13,2

41,2

Актюбинская

944

149

795

23,7

38,6

45,0

Алматинская

1 030

686

344

-3,7

-1,2

16,2

Атырауская

299

147

152

0,7

2,7

19,0

Западно-Казахстанская

479

143

336

2,4

4,6

13,3

Жамбылская

536

258

278

-9,9

-12,4

3,1

Карагандинская

1 697

248

1 449

3,4

18,8

37,0

Костанайская

812

240

572

8,0

25,9

38,7

Кызылординская

276

172

104

2,6

-4,5

4,6

Мангистауская

782

165

617

-17,9

18,5

55,8

Южно-Казахстанская

1 333

736

597

0,2

-0,4

13,6

Павлодарская

538

102

436

-33,2

-0,7

51,4

Северо-Казахстанская

484

236

248

7,3

31,9

44,7

Восточно-Казахстанская

1 236

418

818

11,1

18,3

33,6

г. Астана

2 918

126

2 792

15,8

50,3

69,4

г. Алматы

2 908

357

2 551

19,3

23,9

30,6

 

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 9.03.2017г.

 

10 марта 2017, 15:07
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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