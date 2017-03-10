Количество сделок купли-продажи жилья в январе-феврале 2017 года составило 33 165

В феврале 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 16 975 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 4,8%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-февраль 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 35,0 %.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - Область Количество сделок купли-продажи за февраль из них: февраль 2017 г. к январь- февраль 2017г. к январю- февралю 2016г. индивидуаль-ные дома квартиры в много-квартирных домах январю 2017г. февралю 2016г. Республика Казахстан 16 975 4 474 12 501 4,8 18,6 35,0 Акмолинская 703 291 412 -3,2 13,2 41,2 Актюбинская 944 149 795 23,7 38,6 45,0 Алматинская 1 030 686 344 -3,7 -1,2 16,2 Атырауская 299 147 152 0,7 2,7 19,0 Западно-Казахстанская 479 143 336 2,4 4,6 13,3 Жамбылская 536 258 278 -9,9 -12,4 3,1 Карагандинская 1 697 248 1 449 3,4 18,8 37,0 Костанайская 812 240 572 8,0 25,9 38,7 Кызылординская 276 172 104 2,6 -4,5 4,6 Мангистауская 782 165 617 -17,9 18,5 55,8 Южно-Казахстанская 1 333 736 597 0,2 -0,4 13,6 Павлодарская 538 102 436 -33,2 -0,7 51,4 Северо-Казахстанская 484 236 248 7,3 31,9 44,7 Восточно-Казахстанская 1 236 418 818 11,1 18,3 33,6 г. Астана 2 918 126 2 792 15,8 50,3 69,4 г. Алматы 2 908 357 2 551 19,3 23,9 30,6

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 9.03.2017г.