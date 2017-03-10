Количество сделок купли-продажи жилья в январе-феврале 2017 года составило 33 165
В феврале 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 16 975 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 4,8%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-февраль 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 35,0 %.
|
Сделки купли-продажи жилья
в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество сделок
купли-продажи за февраль
|
из них:
|
февраль 2017 г. к
|
январь- февраль 2017г.
к январю- февралю 2016г.
|
индивидуаль-ные
дома
|
квартиры
в много-квартирных
домах
|
январю 2017г.
|
февралю 2016г.
|
Республика Казахстан
|
16 975
|
4 474
|
12 501
|
4,8
|
18,6
|
35,0
|
Акмолинская
|
703
|
291
|
412
|
-3,2
|
13,2
|
41,2
|
Актюбинская
|
944
|
149
|
795
|
23,7
|
38,6
|
45,0
|
Алматинская
|
1 030
|
686
|
344
|
-3,7
|
-1,2
|
16,2
|
Атырауская
|
299
|
147
|
152
|
0,7
|
2,7
|
19,0
|
Западно-Казахстанская
|
479
|
143
|
336
|
2,4
|
4,6
|
13,3
|
Жамбылская
|
536
|
258
|
278
|
-9,9
|
-12,4
|
3,1
|
Карагандинская
|
1 697
|
248
|
1 449
|
3,4
|
18,8
|
37,0
|
Костанайская
|
812
|
240
|
572
|
8,0
|
25,9
|
38,7
|
Кызылординская
|
276
|
172
|
104
|
2,6
|
-4,5
|
4,6
|
Мангистауская
|
782
|
165
|
617
|
-17,9
|
18,5
|
55,8
|
Южно-Казахстанская
|
1 333
|
736
|
597
|
0,2
|
-0,4
|
13,6
|
Павлодарская
|
538
|
102
|
436
|
-33,2
|
-0,7
|
51,4
|
Северо-Казахстанская
|
484
|
236
|
248
|
7,3
|
31,9
|
44,7
|
Восточно-Казахстанская
|
1 236
|
418
|
818
|
11,1
|
18,3
|
33,6
|
г. Астана
|
2 918
|
126
|
2 792
|
15,8
|
50,3
|
69,4
|
г. Алматы
|
2 908
|
357
|
2 551
|
19,3
|
23,9
|
30,6
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 9.03.2017г.
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