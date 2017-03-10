В феврале 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

В феврале 2017г. инфляция составила 1%. Цены в строительстве выросли на 0,6%, промышленности - на 0,4%, оптовой торговле и на продукцию сельского хозяйства - по 0,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта снизились на 0,7%, а на услуги почтовые, курьерские и связи для юридических лиц не изменились.