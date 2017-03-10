В феврале 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились
В феврале 2017г. инфляция составила 1%. Цены в строительстве выросли на 0,6%, промышленности - на 0,4%, оптовой торговле и на продукцию сельского хозяйства - по 0,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта снизились на 0,7%, а на услуги почтовые, курьерские и связи для юридических лиц не изменились.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Февраль 2017г. к
|
Январь-февраль 2017г.
к январю-февралю 2016г.
|
январю 2017г.
|
февралю 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Потребительские цены
|
1,0
|
7,8
|
1,8
|
10,4
|
7,8
|
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию
|
0,4
|
31,2
|
6,7
|
23,2
|
28,1
|
Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями
|
2,2
|
14,3
|
4,0
|
16,6
|
13,6
|
Цены в строительстве
|
0,6
|
4,6
|
0,7
|
5,4
|
4,5
|
Цены производителей на продукцию сельского хозяйства
|
0,2
|
5,8
|
1,0
|
8,6
|
6,4
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
-0,7
|
2,9
|
4,7
|
9,5
|
3,7
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
0,0
|
8,9
|
1,4
|
11,4
|
9,0
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
0,0
|
4,3
|
6,8
|
4,6
|
4,6
|
Цены оптовых продаж товаров, продукции
|
0,2
|
7,7
|
1,2
|
13,2
|
8,4
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