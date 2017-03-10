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Новости за сегодня

В феврале 2017 года цены в отдельных сегментах экономики изменились

 

В феврале 2017г. инфляция составила 1%. Цены в строительстве выросли на 0,6%, промышленности - на 0,4%, оптовой торговле и на продукцию сельского хозяйства - по 0,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта снизились на 0,7%, а на услуги почтовые, курьерские и связи для юридических лиц не изменились.

 

Изменение цен и тарифов по секторам экономики

в процентах, прирост +, снижение -

 

Февраль 2017г. к

Январь-февраль 2017г.

к январю-февралю 2016г.

январю 2017г.

февралю 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

Потребительские цены

1,0

7,8

1,8

10,4

7,8

Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию

0,4

31,2

6,7

23,2

28,1

Цены приобретения продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями

2,2

14,3

4,0

16,6

13,6

Цены в строительстве

0,6

4,6

0,7

5,4

4,5

Цены производителей на продукцию сельского хозяйства

0,2

5,8

1,0

8,6

6,4

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта

-0,7

2,9

4,7

9,5

3,7

Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц

0,0

8,9

1,4

11,4

9,0

Тарифы на услуги связи для юридических лиц

0,0

4,3

6,8

4,6

4,6

Цены оптовых продаж товаров, продукции

0,2

7,7

1,2

13,2

8,4

 

r10-03-2017-2

 

10 марта 2017, 15:06
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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