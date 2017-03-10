Продавщица голыми руками обезоружила грабителя в Талгаре

В объектив камеры наружного наблюдения, установленной в одном из супермаркетов города Талгара Алматинской области, попала бесстрашная сотрудница магазина, не испугавшаяся вооруженного мужчины.





На видеоролике хорошо видно, что стремительно приближающийся к кассе человек резко достает обрез охотничьего ружья и направляет его на хрупкую на вид продавщицу. Однако женщина, не медля ни секунды, вступает с преступником в борьбу. На подмогу поспевают вторая сотрудница магазина и неизвестный мужчина. Оружие удается забрать.



