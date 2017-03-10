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Продавщица голыми руками обезоружила грабителя в Талгаре

10 марта 2017, 15:10

В настоящее время решается вопрос о соответствующем поощрении гражданских лиц, оказавших содействие в поимке подозреваемого.


В объектив камеры наружного наблюдения, установленной в одном из супермаркетов города Талгара Алматинской области, попала бесстрашная сотрудница магазина, не испугавшаяся вооруженного мужчины.


На видеоролике хорошо видно, что стремительно приближающийся к кассе человек резко достает обрез охотничьего ружья и направляет его на хрупкую на вид продавщицу. Однако женщина, не медля ни секунды, вступает с преступником в борьбу. На подмогу поспевают вторая сотрудница магазина и неизвестный мужчина. Оружие удается забрать.

В ДВД Алматинской области уточняют: инцидент произошел накануне вечером.

"Задержан мужчина 1994 года рождения. Он помещен под стражу. На месте изъято оружие — обрез гладкоствольного охотничьего ружья 20 калибра. Оружие нигде не зарегистрировано. По факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 192 "Разбой", — рассказали в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В настоящее время решается вопрос о соответствующем поощрении гражданских лиц, оказавших содействие в поимке подозреваемого.

Источник: Sputnik Казахстан



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