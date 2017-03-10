Экс-чемпиону по дзюдо, который покончил с собой в колонии, угрожали изнасилованием

Бахытжана должны были изолировать после первой попытки суицида, однако этого не сделали.

Совершивший самоубийство в павлодарской колонии Бахытжан Абдыкаримов , из-за издевательств и угроз сотрудников исправительного учреждения АП 162/3 четырежды пытался свести счеты с жизнью , передает , передает pavlodarnews.kz





Напомним, в феврале прошлого года на территории колонии с перерезанным горлом был найден бывший чемпион Казахстана по дзюдо. По официальной версии, мужчина разбил окно в медсанчасти спецучреждения и осколком стекла нанес себе смертельную рану.





Как сообщил прокурор Павлодарской области Серик Караманов, расследование резонансного дела завершено и скоро будет передано в суд №2 по уголовным делам по двум статьям – «пытки» и «доведение до самоубийства».





"Это уникальное по своей практике дело, хотя бы потому, что свидетельская база состоит только из одних заключенных, которые подвергались давлению со стороны сотрудников колонии. Это стало причиной проверки управления специальных прокуроров. В результате к ответственности были привлечены бывший начальник учреждения, начальник режимного отдела и оперуполномоченный", - рассказал прокурор.





Как отмечает начальник управления специальных прокуроров Асет Саттыбаев, по правилам Абдыкаримова должны были изолировать в одиночную камеру сразу же после первой попытки суицида, однако этого не сделали.





"Установлено, что за четыре дня до смерти Абдыкаримова активно били и унижали морально и физически. Первую попытку свести счеты с жизнью осужденный предпринял 20 февраля прошлого года, затем 21 февраля он разбил стекло в отряде, где проживал, и нанес себе осколком стекла свыше 130 ранений в область обоих предплечий и живота. 23 февраля была третья попытка суицида, действия его были пресечены сотрудниками учреждения. Оставшись 24 февраля в палате медсанчасти, Абдыкаримов перерезал яремную вену на шее. На этот раз рана оказалась смертельной", - отметил Саттыбаев.





Подозрения в том, что кто-то другой наносил ему смертельные раны, следствие признало необоснованными. Кроме того, прокуроры установили, что заключенному угрожали "определить его в спецконтингент" - то есть сексуальным насилием.



