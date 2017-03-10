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Новости за сегодня

Вопросы легализации рекламы слабоалкогольных напитков рассматривают в РК

 

Вице-министр Национальной экономики РК Серик Жумангарин рассказал, какие вопросы поднимаются при обсуждении законопроекта о внесении поправок по вопросам рекламы, сообщает МИА «Казинформ».

«Сейчас рассматриваются вопросы, связанные с развитием телеторговли, поднимаются вопросы легализации рекламы слабоалкогольных напитков, есть вопросы, связанные с возвратом платы за размещение рекламы на транспортных средствах, есть какие-то уточнения с Кодексом об административных правонарушениях, вплоть до рекламы на памятниках культуры или в местах размещения объектов культуры», - сказал Серик Жумангарин в ходе круглого стола, посвященного этим вопросам в Мажилисе Парламента РК.

Как отметил вице-министр, в ходе обсуждений были найдены противоречия.

«Вскрыт ряд достаточно серьезных противоречий. Заметили, что упустили разрешение на размещение наружно-визуальной рекламы, которое выдает национальный оператор по автомобильным дорогам. Хотя процесс происходит, но в законе о разрешениях и уведомлениях, к сожалению, этого нет. Есть ряд вопросов, связанных с тем, кто же в итоге должен получать непосредственно разрешительный документ - рекламораспространитель или рекламодатель. Сегодняшняя практика не однозначна», - добавил Жумангарин.

 

10 марта 2017, 15:25
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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