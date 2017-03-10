Renault раскрыла подробности о новом купе Alpine

На проходящей в данный момент автомобильной выставке в Женеве стали известны подробности о среднемоторном заднеприводном купе A110 – новой модели спортивной марки Alpine, которую возродила компания Renault.





Автомобиль получил 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель от альянса Renault-Nissan, доработанный подразделением Renault Sport. Благодаря новому турбокомпрессору и оригинальным системам впуска и выпуска агрегат выдает 252 л.с. и 320 Нм. Мотор работает в паре с семиступенчатым роботом Getrag с двумя мокрыми сцеплениями и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Передвигаться можно в режиме Normal, Sport или Track. В последнем случае сдвинется порог срабатывания системы стабилизации и повысится звук выхлопа. Из «гражданских» опций можно отметить наличие климат-контроля и мультимедийной системы с акустикой от Focal.





Использование алюминия позволило сделать автомобиль весом всего 1080 кг – то есть на одну тонну машины приходится 231 «лошадь». Длина новинки составляет 4178 мм, ширина – 1798 мм, высота – 1252 мм. Колесная база равняется 2419 мм. С такими габаритами модель оказалась немного компактнее Porsche Cayman, но больше Alfa Romeo 4C и Lotus Elise.





Первые 1955 экземпляров «Альпины» (1955 – год основания компании) выполнят в комплектации Premiere Edition, все они уже распроданы по предзаказам. Сборка A110 налажена на исторической родине Alpine в городе Дьеп – находящийся здесь завод теперь принадлежит Renault Sport. Позже у модели появится «заряженная» модификация и версия с открытым верхом.







