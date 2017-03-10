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Осужденному учителю Юрию Паку сократили срок на пять месяцев

10 марта 2017, 15:40

3 октября 2016 года он был осужден по обвинению в лжетерроризме к двум годам лишения свободы.


Срок отбывания наказания осужденному за "лжетерроризм" карагандинскому учителю Юрию Паку сокращен на четверть по амнистии, сообщает пресс-служба Абайского районного суда Карагандинской области.

Юрию Паку по амнистии, объявленной в декабре прошлого года в честь 25-летия независимости Казахстана, срок отбывания наказания сокращен на одну четверть, то есть на пять месяцев и 10 дней.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано либо опротестовано в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Напомним, учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в "минировании" ЦУМа. Осужденный учитель свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Позже его жена Ольга Пак сообщила о намерении подать на амнистию.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik



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