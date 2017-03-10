ОКДС: новая Конституция – новый политический ландшафт Казахстана

Все без исключения члены коалиции, которая объединяет 5 политических партий, 23 крупнейших общественных объединений и свыше 500 НПО, выразили однозначную поддержку новой редакции Основного закона страны.

Сегодня в Астане состоялось заседание Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050». Главным поводом для встречи стало известие о том, что президент подписал новую Конституцию.





«Это знаковое событие в летописи независимого Казахстана», - заявил, открывая заседание, первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Мухтар Кул-Мухаммед.





Все без исключения члены коалиции, которая объединяет 5 политических партий, 23 крупнейших общественных объединений и свыше 500 НПО, выразили однозначную поддержку новой редакции Основного закона страны. Они считают, что конституционная реформа приведет к формированию современной, устойчивой и эффективной системы государственного управления.





Было подчеркнуто, что исключительное значение имеет наделение парламента дополнительными рычагами влияния на правительство. Это, по мнению участников коалиции, приведет к усилению контроля над процессом принятия решений, повысив одновременно ответственность исполнительной и законодательной власти перед обществом.





«Подписав этот эпохальный документ, наш лидер заложил фундамент нового политического строя Казахстана. Он состоит из пяти ключевых компонентов. Это сильная президентская власть, профессиональное правительство, ответственный парламент, независимая судебная система и открытое общество» - резюмировал Мухтар Кул-Мухаммед.



