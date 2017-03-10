Журналисты и азы финансовой грамотности

По результатам полученных работ, отзывов и комментариев от СМИ Банк Хоум Кредит принял во внимание ряд факторов, которые будут учтены в развитии проектов по финансовой грамотности населения.

Банк Хоум Кредит совместно с Общественным фондом «KazMediaIndustry» и Первым Кредитным Бюро организовали конкурс среди региональных СМИ. Тема конкурса нужная и сложная «Повышение финансовой грамотности населения РК и разъяснение вопросов ответственного кредитования во взаимоотношениях Клиент-Банк\Финансовая грамотность населения – финансовая стабильность страны». По итогам полученных конкурсных работ, стало понятно, что в направлении финансовой грамотности есть значительные пробелы, над которыми нужно усилить работу структурам: финансовым, медийным и государственным.





Финалистами стали шесть человек, а денежные призы по 150 000 тенге получили трое:





Алена Любушак из города Петропавловск,





Юлия Пулина из Жезказгана и





Гульназ Ердаулетова из Талдыкургана.





Финалисты из Жезказгана, Караганды, Уральска, Талдыкургана, Петропавловска приехали в г. Алматы, где для них были организованы мастер-классы на тему сбора, обработки, анализа информации, написания аналитических материалов по финансовой грамотности.





В качестве спикеров выступили известные медиа-персоны страны Олег Хе, издатель «Іскер Медиа», газета «Бизнес и Власть», сайт «And.kz», Ержан Сулейменов, исполнительный директор «Интерньюс», Асия Акишева, медиа-тренер, Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса Первого Кредитного Бюро.





По результатам полученных работ, отзывов и комментариев от СМИ Банк Хоум Кредит принял во внимание ряд факторов, которые будут учтены в развитии проектов по финансовой грамотности населения.





Например:





- актуальность обучения молодежи в связи с ее низкой осведомлённостью о вопросах финансов;





- предоставление доступа населения к информации о финансовых услугах;





- доверие населения к финансовому сектору и обеспечение уровня защиты прав потребителей.



