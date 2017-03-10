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Журналисты и азы финансовой грамотности

10 марта 2017, 15:48

По результатам полученных работ, отзывов и комментариев от СМИ Банк Хоум Кредит принял во внимание ряд факторов, которые будут учтены в развитии проектов по финансовой грамотности населения.


Банк Хоум Кредит совместно с Общественным фондом «KazMediaIndustry» и Первым Кредитным Бюро организовали конкурс среди региональных СМИ. Тема конкурса нужная и сложная «Повышение финансовой грамотности населения РК и разъяснение вопросов ответственного кредитования во взаимоотношениях Клиент-Банк\Финансовая грамотность населения – финансовая стабильность страны». По итогам полученных конкурсных работ, стало понятно, что в направлении финансовой грамотности есть значительные пробелы, над которыми нужно усилить работу структурам: финансовым, медийным и государственным.

Финалистами стали шесть человек, а денежные призы по 150 000 тенге получили трое:

Алена Любушак из города Петропавловск,

Юлия Пулина из Жезказгана и

Гульназ Ердаулетова из Талдыкургана.

Финалисты из Жезказгана, Караганды, Уральска, Талдыкургана, Петропавловска приехали в г. Алматы, где для них были организованы мастер-классы на тему сбора, обработки, анализа информации, написания аналитических материалов по финансовой грамотности.

В качестве спикеров выступили известные медиа-персоны страны Олег Хе, издатель «Іскер Медиа», газета «Бизнес и Власть», сайт «And.kz», Ержан Сулейменов, исполнительный директор «Интерньюс», Асия Акишева, медиа-тренер, Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса Первого Кредитного Бюро.

По результатам полученных работ, отзывов и комментариев от СМИ Банк Хоум Кредит принял во внимание ряд факторов, которые будут учтены в развитии проектов по финансовой грамотности населения.

Например:

- актуальность обучения молодежи в связи с ее низкой осведомлённостью о вопросах финансов;

- предоставление доступа населения к информации о финансовых услугах;

- доверие населения к финансовому сектору и обеспечение уровня защиты прав потребителей.

Фото: homecredit.Kz

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