Журналисты и азы финансовой грамотности
10 марта 2017, 15:48
По результатам полученных работ, отзывов и комментариев от СМИ Банк Хоум Кредит принял во внимание ряд факторов, которые будут учтены в развитии проектов по финансовой грамотности населения.
Банк Хоум Кредит совместно с Общественным фондом «KazMediaIndustry» и Первым Кредитным Бюро организовали конкурс среди региональных СМИ. Тема конкурса нужная и сложная «Повышение финансовой грамотности населения РК и разъяснение вопросов ответственного кредитования во взаимоотношениях Клиент-Банк\Финансовая грамотность населения – финансовая стабильность страны». По итогам полученных конкурсных работ, стало понятно, что в направлении финансовой грамотности есть значительные пробелы, над которыми нужно усилить работу структурам: финансовым, медийным и государственным.
Финалистами стали шесть человек, а денежные призы по 150 000 тенге получили трое:
Алена Любушак из города Петропавловск,
Юлия Пулина из Жезказгана и
Гульназ Ердаулетова из Талдыкургана.
Финалисты из Жезказгана, Караганды, Уральска, Талдыкургана, Петропавловска приехали в г. Алматы, где для них были организованы мастер-классы на тему сбора, обработки, анализа информации, написания аналитических материалов по финансовой грамотности.
В качестве спикеров выступили известные медиа-персоны страны Олег Хе, издатель «Іскер Медиа», газета «Бизнес и Власть», сайт «And.kz», Ержан Сулейменов, исполнительный директор «Интерньюс», Асия Акишева, медиа-тренер, Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса Первого Кредитного Бюро.
По результатам полученных работ, отзывов и комментариев от СМИ Банк Хоум Кредит принял во внимание ряд факторов, которые будут учтены в развитии проектов по финансовой грамотности населения.
Например:
- актуальность обучения молодежи в связи с ее низкой осведомлённостью о вопросах финансов;
- предоставление доступа населения к информации о финансовых услугах;
- доверие населения к финансовому сектору и обеспечение уровня защиты прав потребителей.
Фото: homecredit.Kz
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