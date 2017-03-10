Полицейский застрелил напарника на посту в Кызылорде
10 марта 2017, 15:49
Ведется досудебное расследование по статье "Убийство".
Сотрудник управления специализированной службы охраны застрелил коллегу во время дежурства на территории прокуратуры города Кызылорды, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Кызылординской области.
Трагический инцидент произошел днем 8 марта в помещении постового городской прокуратуры.
"Сотрудником управления специализированной службы охраны Кызылординской области из табельного пистолета был произведен выстрел, в результате чего получил ранение и скончался находившийся с ним в наряде полицейский", — проинформировали в полиции.
Подозреваемый взят под стражу.
Ведется досудебное расследование по статье "Убийство".
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: bigmir)net
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