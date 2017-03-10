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Полицейский застрелил напарника на посту в Кызылорде

10 марта 2017, 15:49

Ведется досудебное расследование по статье "Убийство".


Сотрудник управления специализированной службы охраны застрелил коллегу во время дежурства на территории прокуратуры города Кызылорды, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Кызылординской области.

Трагический инцидент произошел днем 8 марта в помещении постового городской прокуратуры.

"Сотрудником управления специализированной службы охраны Кызылординской области из табельного пистолета был произведен выстрел, в результате чего получил ранение и скончался находившийся с ним в наряде полицейский", — проинформировали в полиции.

Подозреваемый взят под стражу.

Ведется досудебное расследование по статье "Убийство".

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: bigmir)net

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