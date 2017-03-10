К 10 годам приговорили алматинца, избившего до смерти свою мать

В Алматы осужден мужчина, избивший до смерти родную мать





В суде было установлено, что в конце сентября прошлого года 49-летний подсудимый находился дома со своей матерью. Мужчина был пьян, и на фоне этого между ним и пожилой матерью произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей несколько сильных ударов по голове. При этом во время скандала было разбито оконное стекло. Это увидел находившийся во дворе дома сосед, и поднялся домой к подсудимому. Там он увидел лежащую на полу на кухне окровавленную женщину, и сразу же вызвал "скорую".





При этом подсудимый не хотел пускать врачей в квартиру к умирающей матери. Медики попали внутрь опять же благодаря неравнодушному соседу.





Как рассказала в суде врач скорой помощи, когда они вошли в квартиру, лежавшая на полу пожилая женщина сказала: "Помогите, он меня бьет". И, когда медики на носилках выносили потерпевшую, подсудимый пинал мать, утверждая, что она притворяется.





Несмотря на помощь врачей, потерпевшая женщина скончалась. Экспертиза показала, что причиной смерти послужило "сдавление головного мозга субарахноидальной гематомой, в результате закрытой черепно-мозговой травмы".





Подсудимый свою вину в суде не признал, утверждая, что в тот день он просто поругался с матерью, и ушел из дома, а когда вернулся на следующий день, узнал, что ее увезли в больницу.





Как выяснилось, в 2006 году подсудимый был осужден за аналогичное преступление - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и приговорен к 8 годам в колонии. Он был освобожден в 2011 году условно-досрочно на неотбытый срок - 1 год 10 месяцев.





Решением суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 ч.3 УК РК и приговорен к 10 годам в колонии строгого режима.





Второй сын погибшей, который уже давно живет в Канаде и долго не поддерживал связь с матерью, в гражданском иске потребовал от осужденного брата компенсацию морального вреда в размере 35 млн тг. Суд иск удовлетворил частично и постановил взыскать с осужденного в пользу брата 3 млн тг.





В апелляционной инстанции приговор был оставлен без изменений и вступил в силу.