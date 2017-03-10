В пригороде Стамбула разбился вертолет

На его борту было четверо граждан России. Об этом сообщает телеканал NTV





Вертолет, который, по информации телеканала, принадлежит группе компаний Eczacibasi, упал на автодорогу в района Бююкчекмедже в условиях сильного тумана. По данным местных властей, погибли не менее пяти человек. Катастрофа произошла в 11.20 мск, через 5-6 минут после взлета. Причиной крушения турецкие СМИ назвали столкновение с неработающей телевизионной мачтой.





Как сообщал NTV, в кабине находились семь человек, из них два пилота. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости.











