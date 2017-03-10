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Air India отстранила от полетов 34 члена экипажа из-за лишнего веса

10 марта 2017, 16:01

Экипаж, который попадает в категорию имеющих лишний вес, отстраняется от полетов, чтобы дать им возможность достичь необходимых критериев


Государственная авиакомпания Air India отстранила от полетов 34 члена экипажа из-за лишнего веса, сообщил госминистр гражданской авиации Джайант Синха, передает РИА Новости.

"В настоящее время 34 члена экипажа (30 женщин и 4 мужчины) отстранены от полетов из-за высокого индекса массы тела", — говорится в письменном ответе госминистра депутатам нижней палаты парламента, текст которого приводит издание Hindu.

Отстраненные сотрудники составляют менее 1% общего числа кабинного экипажа авиакомпании, являющейся третьей по объемам перевозок в Индии. Синха не уточнил, когда они были отстранены, отметив лишь, что согласно правилам Главного управления гражданской авиации Индии (DGCA) максимальный индекс массы тела для женщин составляет 22 единицы, а для мужчин – 25.

"Поэтому экипаж, который попадает в категорию имеющих лишний вес, отстраняется от полетов, чтобы дать им возможность достичь необходимых критериев. Air India предоставляет членам экипажа достаточно возможностей, чтобы снизить вес. Как только они покинут категорию сотрудников с лишним весов, они будут допущены к полетам", — пояснил он.

Фото © Fotolia/ Jürgen Fälchle

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