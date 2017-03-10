Государственная авиакомпания Air India отстранила от полетов 34 члена экипажа из-за лишнего веса, сообщил госминистр гражданской авиации Джайант Синха,

"В настоящее время 34 члена экипажа (30 женщин и 4 мужчины) отстранены от полетов из-за высокого индекса массы тела", — говорится в письменном ответе госминистра депутатам нижней палаты парламента, текст которого приводит издание Hindu.





Отстраненные сотрудники составляют менее 1% общего числа кабинного экипажа авиакомпании, являющейся третьей по объемам перевозок в Индии. Синха не уточнил, когда они были отстранены, отметив лишь, что согласно правилам Главного управления гражданской авиации Индии (DGCA) максимальный индекс массы тела для женщин составляет 22 единицы, а для мужчин – 25.