Air India отстранила от полетов 34 члена экипажа из-за лишнего веса
10 марта 2017, 16:01
Экипаж, который попадает в категорию имеющих лишний вес, отстраняется от полетов, чтобы дать им возможность достичь необходимых критериев
Государственная авиакомпания Air India отстранила от полетов 34 члена экипажа из-за лишнего веса, сообщил госминистр гражданской авиации Джайант Синха, передает РИА Новости.
"В настоящее время 34 члена экипажа (30 женщин и 4 мужчины) отстранены от полетов из-за высокого индекса массы тела", — говорится в письменном ответе госминистра депутатам нижней палаты парламента, текст которого приводит издание Hindu.
Отстраненные сотрудники составляют менее 1% общего числа кабинного экипажа авиакомпании, являющейся третьей по объемам перевозок в Индии. Синха не уточнил, когда они были отстранены, отметив лишь, что согласно правилам Главного управления гражданской авиации Индии (DGCA) максимальный индекс массы тела для женщин составляет 22 единицы, а для мужчин – 25.
"Поэтому экипаж, который попадает в категорию имеющих лишний вес, отстраняется от полетов, чтобы дать им возможность достичь необходимых критериев. Air India предоставляет членам экипажа достаточно возможностей, чтобы снизить вес. Как только они покинут категорию сотрудников с лишним весов, они будут допущены к полетам", — пояснил он.
Фото © Fotolia/ Jürgen Fälchle
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848165-daccae7e8570879db0b958616f306351
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...