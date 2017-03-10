Чемпион F1 представил 600-сильное купе для трека

В движение его приводит 4,8-литровый атмосферник V8 с отдачей в 600 л.с. и 510 Нм.

Фирма Fittipaldi Motors, созданная недавно знаменитым гонщиком Эмерсоном Фиттипальди, представила на автосалоне в Женеве свою первую модель – трековый спорткар EF7 Vision Gran Turismo. Новинка является продуктом совместной работы знаменитого итальянского ателье Pininfarina и немецкой инжиниринговой фирмы HWA, сотрудничающей с «Мерседесом» в кузовных гонках.





Благодаря тому, что монокок и кузовные панели EF7 изготовлены из карбона, купе получилось очень легким – не более 1 тонны. В движение его приводит 4,8-литровый атмосферник V8 с отдачей в 600 л.с. и 510 Нм, сочетающийся с шестиступенчатой секвентальной трансмиссией, смонтированной в задней части авто. Также купе получило полностью независимую подвеску с регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости, самоблок на задней оси, гоночные тормоза, гоночные кресла с шеститочечными ремнями безопасности, поликарбонатные стекла и камеры вместо зеркал заднего вида.





Эмерсон Фиттипальди – двукратный чемпион Formula 1 и победитель гонок Indy 500 – станет персональным инструктором для каждого покупателя EF7. Пилот разработал обучающую программу, учитывающую разную степень подготовки водителей. Кроме того, владельцы нового спорткара смогут вступить в клуб Fittipaldi Racing и участвовать в эксклюзивных гоночных мероприятиях «на лучших трассах мира». Тем временем виртуальная копия EF7 будет существовать в игровом мире франшизы Gran Turismo для Sony PlayStation.



