Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В ПАСЕ подготовят доклад по убийству Немцова

10 марта 2017, 16:05

Такое решение было принято по итогам голосования на заседании посткома.


Постоянный комитет ПАСЕ, проходящий в Мадриде, принял решение поручить комитету по юридическим вопросам подготовить доклад по обстоятельствам убийства в феврале 2015 года российского политика Бориса Немцова, передает РИА Новости.

Такое решение было принято по итогам голосования на заседании посткома. За выступили 19 депутатов, 8 — против, остальные воздержались. Мнения депутатов разделились. В частности, глава объединённых европейских левых Тини Кокс заявил, что "председательский комитет предлагал не "предпринимать дополнительных действий, поскольку не закончено следствие". В свою очередь украинский представитель Владимир Арьев заявил, что необходимо заняться этим вопросом.

По итогам голосования большинство членов постоянного комитета ПАСЕ проголосовали за.

"Мы принимаем решение о том, чтобы запросить подготовку доклада об обстоятельствах убийства Немцова, соответствующую заявку мы отправим в комитет", — заявил по итогам голосования глава ПАСЕ Педро Аграмунт.

Кроме того, депутаты приняли решение провести в пятницу в Мадриде совместно с российскими парламентариями дискуссию, посвященную ситуации в Донбассе.

Заседание постоянного комитета (постком) ПАСЕ проходит в Мадриде. В нем впервые с начала кризиса в отношениях с ПАСЕ примет участие российская делегация, на встрече намерены начать поиск путей возобновления полноценной работы российской делегации в Ассамблее.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ в связи с присоединением Крыма к России приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года.

В январе прошлого года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году Россия также не направила необходимые документы.

Фото © РИА Новости. Владимир Федоренко

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...