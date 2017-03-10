В ПАСЕ подготовят доклад по убийству Немцова

Постоянный комитет ПАСЕ, проходящий в Мадриде, принял решение поручить комитету по юридическим вопросам подготовить доклад по обстоятельствам убийства в феврале 2015 года российского политика Бориса Немцова,

Такое решение было принято по итогам голосования на заседании посткома. За выступили 19 депутатов, 8 — против, остальные воздержались. Мнения депутатов разделились. В частности, глава объединённых европейских левых Тини Кокс заявил, что "председательский комитет предлагал не "предпринимать дополнительных действий, поскольку не закончено следствие". В свою очередь украинский представитель Владимир Арьев заявил, что необходимо заняться этим вопросом.

"Мы принимаем решение о том, чтобы запросить подготовку доклада об обстоятельствах убийства Немцова, соответствующую заявку мы отправим в комитет", — заявил по итогам голосования глава ПАСЕ Педро Аграмунт.

Кроме того, депутаты приняли решение провести в пятницу в Мадриде совместно с российскими парламентариями дискуссию, посвященную ситуации в Донбассе.





Заседание постоянного комитета (постком) ПАСЕ проходит в Мадриде. В нем впервые с начала кризиса в отношениях с ПАСЕ примет участие российская делегация, на встрече намерены начать поиск путей возобновления полноценной работы российской делегации в Ассамблее.





В 2014 и 2015 годах ПАСЕ в связи с присоединением Крыма к России приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года.





В январе прошлого года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году Россия также не направила необходимые документы.