В ПАСЕ подготовят доклад по убийству Немцова
10 марта 2017, 16:05
Такое решение было принято по итогам голосования на заседании посткома.
Постоянный комитет ПАСЕ, проходящий в Мадриде, принял решение поручить комитету по юридическим вопросам подготовить доклад по обстоятельствам убийства в феврале 2015 года российского политика Бориса Немцова, передает РИА Новости.
Такое решение было принято по итогам голосования на заседании посткома. За выступили 19 депутатов, 8 — против, остальные воздержались. Мнения депутатов разделились. В частности, глава объединённых европейских левых Тини Кокс заявил, что "председательский комитет предлагал не "предпринимать дополнительных действий, поскольку не закончено следствие". В свою очередь украинский представитель Владимир Арьев заявил, что необходимо заняться этим вопросом.
По итогам голосования большинство членов постоянного комитета ПАСЕ проголосовали за.
"Мы принимаем решение о том, чтобы запросить подготовку доклада об обстоятельствах убийства Немцова, соответствующую заявку мы отправим в комитет", — заявил по итогам голосования глава ПАСЕ Педро Аграмунт.
Кроме того, депутаты приняли решение провести в пятницу в Мадриде совместно с российскими парламентариями дискуссию, посвященную ситуации в Донбассе.
Заседание постоянного комитета (постком) ПАСЕ проходит в Мадриде. В нем впервые с начала кризиса в отношениях с ПАСЕ примет участие российская делегация, на встрече намерены начать поиск путей возобновления полноценной работы российской делегации в Ассамблее.
В 2014 и 2015 годах ПАСЕ в связи с присоединением Крыма к России приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация покинула ПАСЕ до конца 2015 года.
В январе прошлого года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году Россия также не направила необходимые документы.
Фото © РИА Новости. Владимир Федоренко
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