Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы оштрафованы руководители уязвимых в террористическом отношении объектов

10 марта 2017, 16:08

Руководители 55 объектов привлечены к административной ответственности на общую сумму 29 миллионов 481 тысяч 900 тенге.


За неисполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты 62 руководителя уязвимых в террористическом отношении объектов привлечены к ответственности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Рабочие группы ДВД Алматы проверили объекты, уязвимые в террористическом отношении, на предмет соответствия их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности, предъявляемым требованиям законодательства в сфере противодействия терроризму.

Проверкой было охвачено 1 тысяча 414 объектов УТО, в том числе 53 особо важных государственных, 67 стратегических, 7 опасных производственных и 1 тысяча 287 объектов массового скопления людей.

По результатам проверок руководителям и должностным лицам объектов внесено 862 предписания об устранении нарушений. Сформировано 62 административных материала по ст.149 КоАП РК (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта УТО) и направлены на рассмотрение в специализированный межрайонный административный суд города Алматы. Из них по решению суда руководители 55 объектов привлечены к административной ответственности на общую сумму 29 миллионов 481 тысяч 900 тенге.

Кроме того, руководители 7 частных охранных организаций, обеспечивающих охрану на объектах УТО, также были привлечены к административной ответственности по ст.470 КоАП РК (нарушение законодательства Республики Казахстан в области охранной деятельности).

В текущем году проверки объектов УТО продолжаются, создана постоянно действующая рабочая группа. Кроме того, с 1 января 2017 года вступили в действие требования постановления Правительства РК №191 к системе антитеррористической защиты особо важных государственных, стратегических и опасных производственных объектов.

фото: Radiotochka.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...