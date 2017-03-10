В Алматы оштрафованы руководители уязвимых в террористическом отношении объектов

Руководители 55 объектов привлечены к административной ответственности на общую сумму 29 миллионов 481 тысяч 900 тенге.

За неисполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты 62 руководителя уязвимых в террористическом отношении объектов привлечены к ответственности, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





Рабочие группы ДВД Алматы проверили объекты, уязвимые в террористическом отношении, на предмет соответствия их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности, предъявляемым требованиям законодательства в сфере противодействия терроризму.





Проверкой было охвачено 1 тысяча 414 объектов УТО, в том числе 53 особо важных государственных, 67 стратегических, 7 опасных производственных и 1 тысяча 287 объектов массового скопления людей.





По результатам проверок руководителям и должностным лицам объектов внесено 862 предписания об устранении нарушений. Сформировано 62 административных материала по ст.149 КоАП РК (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта УТО) и направлены на рассмотрение в специализированный межрайонный административный суд города Алматы. Из них по решению суда руководители 55 объектов привлечены к административной ответственности на общую сумму 29 миллионов 481 тысяч 900 тенге.





Кроме того, руководители 7 частных охранных организаций, обеспечивающих охрану на объектах УТО, также были привлечены к административной ответственности по ст.470 КоАП РК (нарушение законодательства Республики Казахстан в области охранной деятельности).





В текущем году проверки объектов УТО продолжаются, создана постоянно действующая рабочая группа. Кроме того, с 1 января 2017 года вступили в действие требования постановления Правительства РК №191 к системе антитеррористической защиты особо важных государственных, стратегических и опасных производственных объектов.



