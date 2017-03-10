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Полиция Малайзии официально подтвердила смерть Ким Чен Нама

10 марта 2017, 16:12

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.


Полиция Малайзии подтвердила, что скончавшийся в аэропорту Куала-Лумпура в феврале гражданин КНДР был братом лидера Северной Кореи, сообщает агентство Синьхуа, передает РИА Новости.

Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина и долгое время не могла установить окончательно его личность.

Фото © AP Photo/ Fuji TV

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