В Алматы недалеко от школы торговали насваем
10 марта 2017, 16:21
Продавец киоска оштрафована.
Районная прокуратура Алматы приняла меры по обращению, оставленному неравнодушным алматинцем в интернет-портале, передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Бостандыкского района.
"9.03.2017 года с интернет-портала поступила информация о том, что житель г.Алматы стал свидетелем продажи табачного изделия «Насвай» в киоске рядом со средней школой №23, расположенной на пересечении ул.Сатпаева – Наурызбай батыра. В тот же день по поручению прокуратуры района сотрудниками МПС УВД Бостандыкского района осуществлен выезд по адресу продажи табачных изделий", - говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что продавец киоска продавала насвай без специального разрешения уполномоченного органа. Женщина привлечена к административной ответственности по ст.199 ч.1 КРКоАП и оштрафована на 5 МРП.
Прокуратура выражает благодарность мужчине, проявившему активную гражданскую позицию, и сообщившему о правонарушении.
фото: nowosib.com
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