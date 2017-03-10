В Алматы недалеко от школы торговали насваем

Районная прокуратура Алматы приняла меры по обращению, оставленному неравнодушным алматинцем в интернет-портале, передает передает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Бостандыкского района.





"9.03.2017 года с интернет-портала поступила информация о том, что житель г.Алматы стал свидетелем продажи табачного изделия «Насвай» в киоске рядом со средней школой №23, расположенной на пересечении ул.Сатпаева – Наурызбай батыра. В тот же день по поручению прокуратуры района сотрудниками МПС УВД Бостандыкского района осуществлен выезд по адресу продажи табачных изделий", - говорится в сообщении ведомства.





Установлено, что продавец киоска продавала насвай без специального разрешения уполномоченного органа. Женщина привлечена к административной ответственности по ст.199 ч.1 КРКоАП и оштрафована на 5 МРП.





Прокуратура выражает благодарность мужчине, проявившему активную гражданскую позицию, и сообщившему о правонарушении.



