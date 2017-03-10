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В Сети набирает популярность видео, на котором коровы исчезают в норе под снегом

10 марта 2017, 16:23

В описании видео говорится, что оно снято в Каркаралинске весной этого года.


Пользователь социальной сети Facebook Khamida Aitkaliyeva выложила видео, на кадрах которого четыре коровы и мужчина исчезают в норе под снегом, сообщает Zakon.kz.

"Каркаралинск, весна 2017-го. Бедные коровы. А умные какие... ", - написала Khamida Aitkaliyeva










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