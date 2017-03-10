Владимир Голубович: У "Барыса" недлинная скамейка и уровень игроков ниже "Магнитки"
10 марта 2017, 16:24
Астанчане пропустили четыре безответные шайбы.
Хоккейный специалист Владимир Голубович прокомментировал итог первого матча 1/4 финала плей-офф КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и астанинским «Барысом».
"В серии «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» фаворит известен, но, думаю, казахстанцы хотя бы один матч выиграть способны. У «Барыса» нет Боченски — ключевого игрока, капитана, а это очень большая потеря для команды. Магнитогорск очень организован и не дает себе послаблений в играх с более слабым соперником. У них забивает и первое звено, и второе, в то же время у «Барыса» недлинная скамейка и уровень игроков ниже. В одном мастерстве с одним звеном сражаться бесполезно", - цитирует Голубовича allhockey.ru.
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