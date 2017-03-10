Пенсионная система Казахстана перейдет на три источника финансирования

Модернизация пенсионной системы преследует цель - сформировать многоуровневую систему. При этом она должна быть диверсифицирована по источникам. Об этом в ходе пресс-конференции в Правительстве РК сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-министра РК.

Министр напомнила, что с 1998 года государство выплачивает солидарную пенсию. С 2005 года - базовую. С 1998 года все занятые граждане перечисляют 10% от своей заработной платы в накопительный пенсионный фонд. Все это остается без изменений. Новое - впредь работодатель будет включен в систему пенсионного обеспечения. Он будет вносить 5% от заработной платы своего работника.

Переход на систему с тремя источниками финансирования планируется осуществить в 2020 году. Мировая практика показывает, что многоуровневая пенсионная система более устойчивая и позволяет получать адекватные размеры пенсий.

Также Т.Дуйсенова напомнила, что в последующие годы планируется дальнейшее повышение пенсий, выплачиваемых из государственного бюджета. С 1 июля 2017 года и солидарная, и базовая пенсии будут повышены на 20% по отношению к 2016 году. С 1 января 2018 года базовые пенсии, пособия по инвалидности, по потере кормильца будут повышены на 16%. С 1 июля 2018 года будет изменена методология назначения базовой пенсии: теперь базовая пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия граждан в пенсионной системе. Это будет касаться более 3 млн населения.

«Это предусматривает дополнительные расходы из госбюджета. Около 300 млрд тенге уже предусмотрено в бюджете. Мы ожидаем, что с 1 июля 2018 года средний размер пенсий будет увеличен на 45% по отношению к 2016 году», - прокомментировала министр.

Полностью будет изменена идеология оказания адресной социальной помощи: усиливается адресность, вместо трех пособий выплачивается АСП, размер которого намного выше, черта бедности будет увеличена от 40 до 50% от прожиточного минимума. Эта мера также позволит увеличить размеры АСП. В прошлом году около 7 тысяч семей участвовали в этой программе и 90% из 8 тысяч трудоспособных членов этих семей были трудоустроены.

Преобразования в системе специальных социальных услуг начались в 2009 году. Сегодня можно говорить, что рынок специальных соцуслуг полностью демонополизирован.

«Если раньше услуги оказывали только государственные дома-интернаты, то сегодня более 100 НПО предоставляют специальные соцуслуги 6000 гражданам. Если бы мы не демонополизировали рынок, то пришлось бы построить 60 домов-интернатов, изолировать этих людей от своей семьи», - разъяснила Т.Дуйсенова.

В заключение министр отметила, что в планах ведомства - создание домов малой вместимости на местах. Положительный опыт уже есть - программа «Балапан». Создать дома малой вместимости могут в рамках ГЧП. Далее планируется разукрупнять дома-интернаты, в которых сегодня проживает от 100 до 600 человек. Главная цель всех этих преобразований - оказание соцуслуг там, где человек проживает.