Модернизация экономики страны непосредственно связана с преобразованием рынка труда

Перед Министерством труда и социальной защиты населения в рамках модернизации экономики стоит актуальная задача - повышение квалификации трудовых ресурсов. О том, какая работа проводится Министерством по исполнению поручений Главы государства, озвученных в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» на пресс-конференции в Правительстве РК рассказала министр Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что ведомством начата реализация модернизации в четырех направлениях: модернизация рынка труда, модернизация системы пенсионного обеспечения, модернизация системы оказания социальной помощи гражданам и модернизация системы оказания специальных социальных услуг.

Модернизация рынка труда непосредственно связана с модернизацией экономики. По прогнозам министра, грядущая четвертая промышленная революция приведет к тому, что многие профессии «изживут» себя и будут исключены. Исчезнут отдельные отрасли. Это связано с тем, что появляются новые отрасли и новые профессии. Этот процесс приведет к высвобождению трудовых ресурсов, с одной стороны, и к повышению спроса на высококвалифицированных работников, с другой стороны.

Т.Дуйсенова отметила, что в рамках модернизации экономики перед Министерством стоит актуальная задача - повышение квалификации трудовых ресурсов. Так как сегодня на рынке труда наблюдается весомая проблема.

«Численность наемных работников превышает 6 млн человек. 20% из них имеют среднее образование. Если посмотреть на наши резервы, которые мы могли бы вовлечь в экономику, то из 445 тысяч человек 32% составляют безработные, имеющие только школьное образование. Из 2,3 млн самозанятых человек около 50% имеют лишь среднее образование», - привела статистику министр.

В этой связи с 1 января текущего года начата реализация Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. Главная цель Программы - массовое обучение граждан востребованным профессиям на рынке труда или основам предпринимательства. Каждый, кто получает образование, должен иметь такие профессиональные навыки, которые позволили бы ему самому трудоустроиться, открыть свое дело или расширить бизнес. Программа имеет три направления. В рамках первого - «Обучение граждан» - лица от 15 до 24 лет смогут бесплатно обучиться на первую профессию в рамках ТиПо. Сюда в первую очередь будут вовлечены 21 тысяча молодых людей, которые на протяжении нескольких лет не могут сдать ЕНТ. Государство для этой категории лиц будет выделять стипендии и обеспечивать бесплатными проездом и одноразовым горячим питанием.

Для лиц старше 24 лет будут организованы краткосрочные курсы. Здесь они смогут получить бесплатную вторую профессию.

Для жителей отдаленных населенных пунктов будут организованы мобильные курсы обучения. Это будут автобусы со специально оборудованными классами. В пилотном режиме проект планируется запустить 1 мая текущего года в 5 областях: Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Кустанайской. Охвачены будут в основном технические специальности.

Еще одно нововведение - если раньше обучение проводилось по заявкам работодателей, то сегодня обучать будут востребованным профессиям с привлечением непосредственно практикующих лиц: бизнесменов, мастеров из производства. Пропорция занятий будет следующая: 30% - теоретическое обучение, 70% - практические занятия.

Т.Дуйсенова отметила, что во втором направлении Программы - микрокредитовании - также произошли значительные изменения. Если раньше в микрокредитовании было три направления, то теперь все эти три направления объединены. Кроме того, если раньше в рамках Дорожной карты финансировали и кредитовали только сельских жителей, то теперь в рамках Программы кредит могут получить и жители города. Сумма кредитов от 3 млн тенге увеличена до 18 млн тенге. Срок остался тот же - 5 лет. До конечного потребителя кредиты должны дойти под 6% годовых. Еще одно нововведение - это получение гарантий. Если человек впервые открывает свое дело, то до 85% от суммы получаемого кредита может гарантировать агрогарант. А если человек уже занимается бизнесом, то тогда 50% от стоимости его кредита может гарантировать агрогарант.

В вопросах социальной поддержки уязвимых слоев населения молодежная практика, социальные рабочие места, общественные работы будут оставаться для уязвимых слоев населения.

«Мы будем и дальше продолжать добровольное переселение или повышение мобильности наших граждан из трудоизбыточных регионов в регионы, где имеется спрос на рабочую силу», - сказала глава ведомства.

Данное направление Программы начало реализовываться с 1 марта 2017 года. Запуск осуществили по социальным рабочим местам и молодежной практике. На сегодняшний день 18,5 тысяч человек вовлечены в третье направление Программы. В течение года планируется охватить около 200 тысяч человек.