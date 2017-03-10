 
Облачно: снег

Алматы

Облачно: снег

Вероятность осадков: 69%

Влажность: 78%

Давление: 705 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.20

10 марта 

Курс НБРК

316.81

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

318.20

АСТАНА

Покупка

317.20

Продажа

318.00

Подробнее
338.00

10 марта 

Курс НБРК

334.46

-

АЛМАТЫ

Покупка

336.00

Продажа

338.00

АСТАНА

Покупка

335.00

Продажа

337.00

Подробнее
Новости за сегодня

Электронная биржа труда станет реальным инструментом для содействия трудоустройству граждан

 

На сегодняшний день электронную биржу труда за сутки «посещают» около 90 тысяч человек. За месяц - 1 млн человек. Такую статистику в ходе пресс-конференции в Правительстве РК привела министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Портал уже работает. Информация на портал поступает из центров занятости МИО. Сегодня в стране насчитывается 191 центр занятости. Все лица, которые обратились за государственной поддержкой в трудоустройстве, занесены на портал. Сами граждане и работодатели также могут подать свое резюме или вакансии. Однако пока портал не доступен для сельских жителей, частных агентств занятости и многих работодателей. Но по словам министра, работа в данном направлении ведется и в рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства портал будет расширен.

«Мы работаем с частными агентствами занятости, СМИ, которые опубликовывают вакансии, работодателями. Это будет большим банком данных, где будут находиться спрос работодателей и резюме работников. Электронная биржа труда позволит обеспечить доступ к информации по трудоустройству, возможность получения профориентации на те или иные профессии, даже возможность получения информации, куда лучше пойти учиться и по какой профессии. Это будет хорошим инструментом, позволяющим найти себе работу, а работодателям - нужные кадры», - подчеркнула Т.Дуйсенова.

 

10 марта 2017, 16:50
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код