Электронная биржа труда станет реальным инструментом для содействия трудоустройству граждан

На сегодняшний день электронную биржу труда за сутки «посещают» около 90 тысяч человек. За месяц - 1 млн человек. Такую статистику в ходе пресс-конференции в Правительстве РК привела министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Портал уже работает. Информация на портал поступает из центров занятости МИО. Сегодня в стране насчитывается 191 центр занятости. Все лица, которые обратились за государственной поддержкой в трудоустройстве, занесены на портал. Сами граждане и работодатели также могут подать свое резюме или вакансии. Однако пока портал не доступен для сельских жителей, частных агентств занятости и многих работодателей. Но по словам министра, работа в данном направлении ведется и в рамках Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства портал будет расширен.

«Мы работаем с частными агентствами занятости, СМИ, которые опубликовывают вакансии, работодателями. Это будет большим банком данных, где будут находиться спрос работодателей и резюме работников. Электронная биржа труда позволит обеспечить доступ к информации по трудоустройству, возможность получения профориентации на те или иные профессии, даже возможность получения информации, куда лучше пойти учиться и по какой профессии. Это будет хорошим инструментом, позволяющим найти себе работу, а работодателям - нужные кадры», - подчеркнула Т.Дуйсенова.