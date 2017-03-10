Во Франции семь кандидатов собрали подписи для участия в выборах

Семь кандидатов получили необходимое число подписей (500) народных избранников разных уровней в поддержку своего участия в президентских выборах во Франции, в пятницу эту планку преодолели председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен и лидер "Народно-республиканского союза" Франсуа Аселино, свидетельствуют данные Конституционного совета,

По информации Конституционного совета, Ле Пен поддержали 577 народных избранников, Аселино — 524.

Ранее планку в 500 подписей преодолели пять кандидатов: представитель партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон, за которого на сегодня подано уже 2111 подписей, кандидат-социалист, бывший министр образования Бенуа Амон — 1317, лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон — 1266, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян — 623 и представитель крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто — 593.





В пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на источник сообщил, что другой представитель крайне левых, депутат Жан-Люк Меланшон получил 503 подписи. Между тем, Конституционный совет пока зафиксировал только 432. Прием подписей завершится 18 марта.





Согласно закону, каждый претендент на высший государственный пост должен получить не менее 500 подписей народных избранников разных уровней в свою поддержку. Лишь тот, за кого поручились пять сотен депутатов, мэров, членов региональных советов и прочих политиков, находящихся на выборных должностях, может быть зарегистрирован в качестве официального кандидата на пост президента страны. При этом имена поручителей становятся известны публике.